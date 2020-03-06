Сделка ОПЕК+ развалилась

Рынок до последнего надеялся, что участники соглашения ОПЕК+ смогут-таки найти какой-то компромисс, говорит старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. «Основания для таких надежд были, в том числе потому, что и для самой России уровень цен ниже $50 за баррель не слишком комфортный», – говорит Маринченко. Цены на нефть в ожидании избытка предложения будут снижаться и в среднем по 2020 г. могут оказаться в диапазоне $40–50 за баррель, ожидает эксперт. «Затяжное свободное падение котировок, как это было в 2015–2016 гг., вряд ли может повториться, – считает Маринченко. – Более того, при падении цен ниже $40 неизбежно сокращение сланцевой добычи в США, что может помочь балансировке мирового рынка». Но России снятие ограничений на добычу такой ценой крайне невыгодно. «Эффект от роста объемов экспорта растворится в море убытков от падения цены, которую дадут за эту нефть. Решение выйти из сделки было большой ошибкой», – убежден Маринченко.