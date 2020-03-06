Сделка ОПЕК+ развалилась
С 1 апреля прекращается действие соглашения об ограничении добычи нефти между Россией и организацией стран – экспортеров нефти (ОПЕК), сообщил министр энергетики России Александр Новак. Россия продолжит сотрудничать с картелем в рамках хартии, но все обязательства по сокращению добычи со странами ОПЕК и «не ОПЕК» снимаются, передает слова Новака ТАСС.
Договориться о продолжении действия сделки стороны 6 марта не смогли. По словам Новака, наращивание добычи нефти Россией теперь зависит от планов компаний. «Ведомости» направили запросы «Роснефти», «Лукойлу», «Сургутнефтегазу», «Газпром нефти» и «Татнефти».
Камнем преткновения на переговорах ОПЕК+ стала позиция России, которая отказывалась углублять ограничения по добыче нефти, говорят участники переговоров.
«Россия попросила больше времени на решение о дополнительном сокращении добычи нефти», – сказал министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. «Рынку нужны новые ограничения по добыче нефти, но ОПЕК не будет делать этого без России», – добавил министр нефти Ирана Бижан Зангане.
ОАЭ надеются, что участники сделки смогут возобновить переговоры о ее параметрах, когда Россия оценит целесообразность дополнительного сокращения, добавил аль-Мазруи. «Мы уверены, что Россия вернется к кооперации», – добавил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.
Накануне на министерском совещании стран – участниц ОПЕК было предложено сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки и распространить ограничение до конца 2020 г. Членам ОПЕК предлагалось ограничить добычу на 1 млн баррелей в сутки, а странам, не входящие в картель, – на 500 000 баррелей.
Согласно действующей квоте добыча стран – участниц соглашения должна быть на 1,7 млн баррелей в сутки ниже уровня октября 2018 г. Эта квота действует до апреля 2020 г.
ОПЕК задумалась о дополнительном снижении добычи из-за падения спроса и цен на нефть в результате вспышки коронавируса COVID-19. Она оказала серьезное негативное влияние на прогнозы мирового экономического роста и спроса на нефть в 2020 г., особенно в I и II кварталах, заявили в ОПЕК по итогам совещания в четверг. По ее прогнозам, под влиянием коронавируса рост спроса на нефть в 2020 г. замедлится более чем в 2 раза до 480 000 баррелей в сутки (в декабре 2019 г. рост составлял 1,1 млн баррелей в сутки). Сохраняется риск дальнейшего снижения прогноза.
До этого, 4 марта, прошло заседание мониторингового комитета ОПЕК+, в котором участвовали все члены соглашения. Именно комитет дает рекомендации по ограничению, но в тот день принять решение не удалось: министр энергетики России Александр Новак покинул заседание до его завершения. По данным ТАСС, Россия и Казахстан не поддержали дополнительное сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки. Россия против углубления ограничений и считает, что это не оживит спрос, говорили источники Reuters в ОПЕК. Единственный выход для ОПЕК – сокращать добычу в одиночку, но это не будет хорошим сигналом для рынка, сказал собеседник агентства.
В прошлом году российские нефтяники не поддерживали параметры сделки с ОПЕК. Гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков говорил, что можно ослабить квоты, глава «Роснефти» Игорь Сечин написал о рисках сделки президенту Владимиру Путину, а совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов заявил об отсутствии у нефтяных компаний единой позиции. В феврале, после того как эпидемия коронавируса обвалила нефтяные цены, позицию нефтяников обсудили в Минэнерго. «Роснефть» по-прежнему против продления сделки, остальные же крупные компании согласились пролонгировать ее до конца II квартала на текущих условиях, писал «Коммерсантъ». 1 марта снижение цен на нефть обсудил с нефтяниками Путин. Он отметил важность механизма ОПЕК+, но подчеркнул, что для российского бюджета и экономики текущий уровень цен на нефть приемлем.
Цены на нефть начали снижаться в среду, 4 марта, после сообщений об отъезде Новака из Вены: на протяжении дня стоимость Brent росла, достигнув $53 за баррель, но вечером котировки пошли вниз, торги закрылись на $51,13. В четверг и пятницу нефть продолжила дешеветь. В 13.39 мск майские фьючерсы Brent продавались по $47,25 за баррель.
На фоне сообщений о провале переговоров России с участницами картеля цена нефти марки Brent с поставкой в мае упала ниже $46 за баррель впервые с июня 2017 г. В 19.20 мск баррель нефти продавался за $45,87, подешевев с начала дня примерно на 8,9%. К 20.45 мск цена немного поднялась до $46,39. Россия готова к снижению цен – она будет финансировать расходы бюджета за счет резервов, сказал в четверг министр финансов Антон Силуанов. Президент России Владимир Путин 1 марта на совещании с чиновниками и руководителями нефтяных компаний, на котором в том числе обсуждалась ситуация на нефтяном рынке, также заявил, что для российского бюджета и экономики текущий уровень цен на нефть приемлем.
Рынок до последнего надеялся, что участники соглашения ОПЕК+ смогут-таки найти какой-то компромисс, говорит старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. «Основания для таких надежд были, в том числе потому, что и для самой России уровень цен ниже $50 за баррель не слишком комфортный», – говорит Маринченко. Цены на нефть в ожидании избытка предложения будут снижаться и в среднем по 2020 г. могут оказаться в диапазоне $40–50 за баррель, ожидает эксперт. «Затяжное свободное падение котировок, как это было в 2015–2016 гг., вряд ли может повториться, – считает Маринченко. – Более того, при падении цен ниже $40 неизбежно сокращение сланцевой добычи в США, что может помочь балансировке мирового рынка». Но России снятие ограничений на добычу такой ценой крайне невыгодно. «Эффект от роста объемов экспорта растворится в море убытков от падения цены, которую дадут за эту нефть. Решение выйти из сделки было большой ошибкой», – убежден Маринченко.