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Российские нефтяники не хотят еще больше сокращать добычу

Они согласны продлить соглашение с ОПЕК, но на прежних условиях
Галина Старинская
Российские нефтяные компании не хотят еще больше сокращать добычу. Они согласны продлить соглашение с ОПЕК, но на прежних условиях /Евгений Разумный / Ведомости

Крупнейшие российские нефтяные компании склоняются к продлению во II квартале соглашения ОПЕК+ на прежних условиях. О таких итогах совещания 12 февраля у министра энергетики Александра Новака рассказал «Интерфаксу» первый исполнительный вице-президент «Лукойла» Равиль Маганов.

«Газпром нефть» и «Русснефть» поддерживают продление сделки на прежних условиях, сообщило агентство со ссылкой на глав компаний Александра Дюкова и Евгения Толочека соответственно. Один из участников совещания сказал, что компании готовы сохранить сделку, но окончательных решений не было принято. Представитель «Роснефти» не ответил на запрос «Ведомостей», а представитель Минэнерго отказался комментировать итоги совещания.

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