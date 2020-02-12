Российские нефтяники не хотят еще больше сокращать добычу

«Газпром нефть» и «Русснефть» поддерживают продление сделки на прежних условиях, сообщило агентство со ссылкой на глав компаний Александра Дюкова и Евгения Толочека соответственно. Один из участников совещания сказал, что компании готовы сохранить сделку, но окончательных решений не было принято. Представитель «Роснефти» не ответил на запрос «Ведомостей», а представитель Минэнерго отказался комментировать итоги совещания.