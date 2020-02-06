Комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти из-за коронавируса
Технический комитет ОПЕК+ (включает страны ОПЕК, Россию и другие нефтедобывающие страны) рекомендовал сократить добычу нефти на 600 000 барр. в сутки до июня, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник. Такая же информация у Reuters. Но, по словам собеседника агентства, пока нет окончательного решения от России: «Она попросила больше времени для консультаций». Россия не поддерживает более глубокое сокращение добычи нефти и предлагает продлить действующее соглашение, говорил ранее собеседник агентства.
Министр энергетики России Александр Новак утром в четверг говорил, что Россия пока не сформировала свою позицию по соглашению. «Я сейчас даже не готов вам сказать, к чему мы готовы или не готовы, до конца не понимая ситуацию и четкие прогнозы по развитию событий в связи с коронавирусом. Для этого нужно еще некоторое время, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация, какое влияние будет на мировые рынки на нефть», – сказал Новак (цитата по ТАСС).
Объединенный технический комитет является консультативным органом ОПЕК+, окончательное решение должно быть принято на заседании министров стран – участниц соглашения. Оно назначено на 5–6 марта, но может быть перенесено на февраль в связи со снижением спроса на сырье из-за распространения коронавируса. В прошлом министры принимали рекомендации технического комитета без изменений.
Так называемая сделка ОПЕК+ была заключена в ноябре 2016 г. для снижения запасов нефти. Она предполагает, что страны совокупно не превышают определенный уровень добычи (квота несколько раз менялась). Последний раз в декабре прошлого года было решено сократить среднесуточную добычу еще на 503 000 барр. до 1,7 млн барр. по сравнению с октябрем 2018 г. Эта квота действует до апреля 2020 г. Доля России – 298 000 барр./сутки.
Коронавирус был зафиксирован в Китае в конце декабря 2019 г. и начал быстро распространяться. Власти страны ввели ограничения, в том числе на передвижение внутри страны, что снизило потребление топлива. Спрос на нефть в Китае уже упал на 20%, или примерно на 3 млн барр./сутки, сообщил 3 февраля Bloomberg со ссылкой на источники. Это, вероятно, самый серьезный шок на нефтяном рынке с финансового кризиса 2008–2009 гг. и самое неожиданное падение с момента террористических атак в США 11 сентября 2001 г., подчеркивает агентство.
В прошлом году, по данным ОПЕК, потребление нефти в мире составило 99,77 млн барр./сутки. На долю Китая приходится около 15% мирового потребления и он является главным драйвером роста мирового спроса, пишет Fitch Ratings. Если ситуация с коронавирусом окажется столь же тяжелой, как пандемия атипичной пневмонии (SARS) в 2003 г., спрос может упасть на 700 000–800 000 барр., а это уже более половины ожидавшегося роста спроса, полагают аналитики S&P Global Platts.
«Ведомости» ожидают комментарии ОПЕК, Минэнерго, а также «Газпром нефти», «Лукойла», «Сургутнефтегаза» и «Роснефти». Президент «Лукойла» Вагит Алекперов в конце января на форуме в Давосе, комментируя сделку ОПЕК+, говорил, что «вопрос стоит о гибком реагировании на изменения, которые происходят на рынке. Мы не хотим резких потрясений на рынке нефти».
Для ОПЕК+ очень важно участие России в соглашении, поэтому, вероятно, стороны придут к согласию, рассуждает руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов. Большую часть сокращения может взять на себя Саудовская Аравия, считает он: «Им легче снижать и повышать добычу ввиду особенности фонда скважин, а также они заинтересованы в денежном потоке для программы Saudi 2030 (программа по уменьшению нефтезависимости. – Прим. «Ведомостей»)».
Если добыча будет сокращена, цены на нефть установятся в районе $60 за баррель (в четверг, 6 февраля, – около $55 за баррель), считает Усов.