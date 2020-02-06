Комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти из-за коронавируса

Министр энергетики России Александр Новак утром в четверг говорил, что Россия пока не сформировала свою позицию по соглашению. «Я сейчас даже не готов вам сказать, к чему мы готовы или не готовы, до конца не понимая ситуацию и четкие прогнозы по развитию событий в связи с коронавирусом. Для этого нужно еще некоторое время, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация, какое влияние будет на мировые рынки на нефть», – сказал Новак (цитата по ТАСС).