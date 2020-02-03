Российские нефтяные компании могут еще больше сократить добычу

Страны – участницы соглашения об ограничении добычи нефти (24 члена ОПЕК, а также Россия и другие нефтедобывающие страны) рассматривают возможность снижения добычи еще на 500 000 барр./сутки, сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей ОПЕК. Такая необходимость вызвана снижением спроса на сырье из-за распространения коронавируса. С начала года нефть Brent уже подешевела на 15%. Ожидается, что экспортеры нефти обсудят этот вопрос на текущей неделе, пишет WSJ. Технический комитет ОПЕК+, заседание которого было запланировано на 3 марта, может собраться на месяц раньше, 4–5 февраля, сообщил ТАСС источник в секретариате ОПЕК.