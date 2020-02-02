Вспышка коронавируса привела к падению фондовых рынков и цен на нефть и металлы
Из-за коронавируса, который был зафиксирован в декабре прошлого года в Китае, на мировых рынках продолжает дешеветь нефть. Так, цена Brent снизилась с начала года почти на 12% до $58,16 за баррель.
Китай – второй после США потребитель нефти в мире. В среднем за последние пять лет на страну пришлось около 40% прироста потребления сырья, напоминает старший директор Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. Сейчас Китай может снизить потребление нефтепродуктов, например, из-за сокращения числа авиарейсов и снижения автоперевозок внутри страны.
В итоге в первом полугодии глобальное предложение нефти может превысить спрос, прогнозирует Маринченко. Но многое будет зависеть от других факторов – например, от того, насколько вырастет добыча в США, удастся ли быстро восстановить добычу в Ливии и что будет с темпами роста мировой экономики.
Страны, участвующие в так называемом соглашении ОПЕК+, уже начали оценивать ситуацию. Среди обсуждаемых вариантов – продление соглашения до конца этого года или даже дополнительное сокращение добычи, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники в ОПЕК. Впрочем, Маринченко не ждет потрясений на нефтяном рынке: «Снижение цен на Brent устойчиво ниже $50 за баррель маловероятно даже при стрессовом сценарии».
Из-за коронавируса подешевели некоторые металлы: медь – на 11,7% к 14 января, когда стало известно о первой жертве вируса, никель – на 8,7%, алюминий – на 4,6%. Но стремительно дорожает палладий, что нивелирует, например, «Норникелю» негативные последствия от снижения цен на другие металлы, говорит аналитик Raiffeisenbank Ирина Ализаровская.
Коронавирус может оказать влияние и на рынок стали. «Если карантин в Китае затянется, то замедлится строительство. И китайским производителям стали придется экспортировать излишки продукции на внешние рынки. Это усилит конкуренцию на мировом рынке», – говорит директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков.
Снижение экономической активности негативно влияет на все промышленные металлы без исключения, констатирует старший директор АКРА Максим Худалов. В качестве защитного актива инвесторы традиционно используют золото (+4,8% с начала года), а также и казначейские облигации США: доходность 10-летних бумаг упала до 1,6%, самого низкого уровня с октября, пишет FT.
Снижаются и мировые фондовые рынки. Индекс S&P 500 31 января потерял 1,77%, FTSE – 1,3%, Мосбиржи – 1,03%. На сообщения о первых случаях коронавируса в России 31 января рубль отреагировал падением: доллар прибавил на Московской бирже 66 коп. и вырос до 63,9150 руб., евро – 1,05 руб. – до 70,88 руб.
Влияние коронавируса на рынки будет зависеть от скорости распространения инфекции и комментариев Всемирной организации здравоохранения, говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов: «Пока новости на этот счет скорее неутешительные, что вызывает продажи и акций, и рубля, но паники еще не наблюдается, так как считается, что пандемии удастся избежать».
Снижение цен на нефть и другие сырьевые товары может привести к снижению экспортных доходов и оказать давление на рубль. Вопрос в том, насколько долго будет сохраняться негативная динамика, сказал Маринченко. «После того как инфекция будет побеждена, цены должны отыграть назад, – рассуждает эксперт. – Но все может оказаться более драматично, если вслед за коронавирусом начнет сильно замедляться мировая экономика».