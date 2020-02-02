Вспышка коронавируса привела к падению фондовых рынков и цен на нефть и металлы

Снижение цен на нефть и другие сырьевые товары может привести к снижению экспортных доходов и оказать давление на рубль. Вопрос в том, насколько долго будет сохраняться негативная динамика, сказал Маринченко. «После того как инфекция будет побеждена, цены должны отыграть назад, – рассуждает эксперт. – Но все может оказаться более драматично, если вслед за коронавирусом начнет сильно замедляться мировая экономика».