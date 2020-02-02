Как вспышка коронавируса может сказаться на российской экономике

Страны начали активную борьбу с распространением инфекции. Китайский город Ухань (провинция Хубэй), который считается эпицентром эпидемии, закрыт для въезда и выезда с 23 января. США со 2 февраля ввели режим чрезвычайной ситуации – все, кто возвращается из Китая, будут проходить тщательное обследование, а для потенциальных переносчиков болезни въезд в страну будет закрыт. «Закрывается» и Россия, которая 31 января ограничила авиасообщение с Китаем, сохранив лишь регулярные рейсы «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также «Китайских авиалиний» в «Шереметьево». Эти рейсы будут приниматься в отдельном терминале F «Шереметьево». Но Минтранс настоятельно рекомендовал не летать в Китай без крайней необходимости, в случае отказа от поездки российские авиакомпании вернут деньги за билет.