В московских аптеках дефицит медицинских масок

Онлайн-заказ аптек «Доктор Столетов» (входит в ГК «Эркафарм») по второй половине дня 2 февраля предлагал маски примерно в 50 аптеках Москвы и ближнего Подмосковья (у сети более 70 точек в регионе). Представитель «Эркафарма» сообщил, что аптеки группы располагают достаточным запасом масок и если где-то маски за выходные закончились, запас будет восполнен на следующий день. «С середины января продажи противовирусных препаратов в упаковках увеличились на 80%, а масок – выросли в 12 раз», – говорит он.