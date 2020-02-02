В московских аптеках дефицит медицинских масок
Во множестве московских аптек за выходные закончились медицинские маски, убедился корреспондент «Ведомостей». В частности, в крупных онлайн-аптеках, которые предлагают забронировать и самостоятельно забрать покупку, по состоянию на вторую половину дня 2 февраля медицинские маски либо отсутствовали, либо были в наличии не во всех аптечных точках.
Масок вовсе не было в крупнейшей онлайн-аптеке apteka.ru. У eapteka.ru медицинские маски предлагались под заказ с доставкой через 4–6 дней. Гендиректор eapteka.ru Антон Буздалин подтвердил отсутствие товара, а от других комментариев отказался.
По словам топ-менеджера одной из аптек, именно 1–2 февраля спрос на медицинские маски резко подскочил. «Ситуация начала походить на истерию, более точные данные о наличии у дистрибуторов медицинских масок будут ясны в понедельник», – сообщил он.
Онлайн-ресурс заказа лекарств и товаров для красоты и здоровья «Здравсити» фиксировал ежедневный дефицит медицинских масок к концу рабочего дня с 27 по 29 января, рассказал руководитель отдела электронной коммерции ЦВ «Протек» Даурен Абеуов. Причина – резкий скачок продаж. «Здравсити» – проект ЦВ «Протек», объединяет 15 000 аптек в 78 регионах. Наибольший спрос в Приморье, говорит Абеуов: там с 25 января продажи в 2,5 раза превысили московские. Цены на медицинские маски на «Здравсити» не менялись, подчеркнул он. Продажи иммуномодулирующих препаратов, по его данным, выросли на 15%.
31 января в России выявлены первые два больных коронавирусной инфекцией – в Забайкальском крае и Тюменской области, оба граждане Китая. Рекомендация использовать медицинские маски, а также мыть руки и избегать скопления людей содержится в памятке Минздрава. Лекарств для лечения коронавирусной инфекции 2019-nCoV пока нет.
На утро 2 февраля в мире выявлено более 14 000 заболевших в 23 странах.
Ассоциация независимых аптек наблюдает в некоторых точках временный дефицит медицинских масок, говорит ее исполнительный директор Виктория Преснякова, выросли и отпускные цены: раньше одна маска у дистрибутора стоила 5 руб., сейчас доходит до 20 руб. Это кратковременные тенденции, уверена она, в скором времени рынок стабилизируется.
Онлайн-заказ аптек «Доктор Столетов» (входит в ГК «Эркафарм») по второй половине дня 2 февраля предлагал маски примерно в 50 аптеках Москвы и ближнего Подмосковья (у сети более 70 точек в регионе). Представитель «Эркафарма» сообщил, что аптеки группы располагают достаточным запасом масок и если где-то маски за выходные закончились, запас будет восполнен на следующий день. «С середины января продажи противовирусных препаратов в упаковках увеличились на 80%, а масок – выросли в 12 раз», – говорит он.
20 рублей
может достигать отпускная цена одной медицинской маски у дистрибуторов сейчас, по данным исполнительного директора АСНА Виктории Пресняковой. Раньше одна такая маска в среднем стоила 5 руб.
Коммерческий директор ПАО «Аптечная сеть 36,6» Евгения Ламина утверждает, что дефицита масок и противовирусных препаратов нет, несмотря на рост спроса. По ее данным, спрос на маски 27–30 января вырос в 14,6 раза в недельном сопоставлении, но 30 января компания зафиксировала снижение спроса.
Представитель «Магнита», развивающего сеть «Магнит аптека», заявил, что спрос на маски растет, но дефицита нет, как и подорожания.
«Ригла» 27 января зафиксировала восьмикратный в сравнении с предыдущими годами рост спроса на медицинские маски, говорит гендиректор сети Александр Филиппов, а продажи противовирусных, жаропонижающих препаратов и иммуномодуляторов с 27–28 января выросли примерно на 25%.
В аптеках «Неофарм» продажи масок с 27 января по 2 февраля выросли в 5 раз по сравнению с предыдущей неделей, сообщил гендиректор сети Евгений Нифантьев.
В аптечной сети «Вита-плюс» нет большого запаса масок, констатирует ее гендиректор Жан Гончаров: всего около 100 000. С 25 января 2020 г. со складов в сеть была поставлена двухмесячная норма медицинских масок, сообщил он, а потребительский спрос на маски с 31 января по 2 февраля вырос на 510% по сравнению с 21–31 января.
За последнюю неделю число интернет-магазинов, продающих медицинские маски, удвоилось, рассказал руководитель сервиса «Яндекс.Маркет аналитика» Илья Зинченко. За январь, по данным сервиса, заказы на маски выросли в 2,5 раза год к году и продолжают расти. «А продажи дезинфицирующих средств через интернет выросли на 40%», – сообщил Зинченко.
В последние дни января спрос аптек на медицинские маски значительно вырос, подтвердил гендиректор фармдистрибутора ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский. Особенно в восточной части страны: туда ЦБ «Протек» направил примерно треть дополнительных поставок. «Также выросла потребность в противовирусных препаратах», – констатировал он, не сообщив названий.
Представитель фармдистрибутора «ФК «Гранд капитал» также говорит о росте спроса на маски, а на противовирусные и иммуномодулирующие средства спрос стабильный. «ФК «Гранд капитал» отчитывается в Росздравнадзор о наличии такой продукции, так как Росздравнадзор контролирует это», – сказал он. На складах, по его словам, достаточно и препаратов, и средств индивидуальной защиты.