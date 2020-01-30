ОПЕК+ может созвать экстренное совещание из-за коронавируса
В феврале Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) может провести экстренное совещание, посвященное добыче нефти в 2020 г. Встреча, изначально запланированная на март, может пройти раньше из-за падения цен на нефть, вызванного эпидемией коронавируса в Китае. Об этом заявил министр энергетики Алжира и председатель конференции картеля Мухамед Аркаб, его слова передает агентство Algeria Press Service. Решение должно быть принято в ближайшие дни, сказал Аркаб.
Встреча планировалась на 5–6 марта 2020 г. На ней должны обсудить дальнейшую судьбу соглашения о сокращении добычи нефти. Ранее участники картеля договорились снизить совокупную среднесуточную добычу еще на 503 000 баррелей – всего на 1,7 млн баррелей по сравнению с уровнем октября 2018 г. Квоты действуют до апреля 2020 г. и должны предотвратить избыток предложения и поддержать цены на нефть.
В понедельник Financial Times (FT) сообщала, что из-за падения цен на нефть ОПЕК+ планирует продлить действующее соглашение до конца года или обсудить «дополнительное сокращение» добычи. Участники сделки ОПЕК+ «готовы сделать все, что потребуется» и пристально наблюдают за ситуацией на рынке, утверждает источник FT. Он отметил, что дискуссии пока носят предварительный характер, никакого решения не принято.
Эпидемии коронавируса началась в Китае в конце декабря 2020 г. и, по последним данным, унесла жизни 170 человек. Чтобы остановить распространение эпидемии, Китай закрыл некоторые города на карантин, ввел ограничения на использование транспорта внутри страны и запретил продажи групповых туров за границу. Некоторые авиакомпании прекратили полеты в страну.
Если Всемирная организация здравоохранения объявит ситуацию чрезвычайной, коронавирус может оказать влияние на глобальное потребление нефти, говорил ТАСС Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо. Позже ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая и направила в страну специалистов.
По данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 3,548 млн баррелей, это максимальное повышение с 1 ноября 2019 г. На прошлой неделе баррель Brent подешевел более чем на 8%. В четверг цена Brent снизилась на 2,34% до $58,41 за баррель, Dubai Crude подешевела на 10,46% до $55,49 за баррель.
Из-за ограничений на поездки снижается прибыль от производства реактивного топлива, бензина и дизельного топлива, пишет Bloomberg. Четыре человека, которые торгуют нефтью, поставляют ее и перерабатывают в Азии, рассказали Bloomberg, что трейдеры ожидают сокращения производства топлива и увеличения времени простоя нефтеперерабатывающих заводов.
Вирус пока влияет не столько на физический рынок, сколько на настроения его участников: если распространение инфекции не удастся сдержать, это негативно повлияет на туризм и перевозки, говорит старший директор Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. По его словам, пока невозможно точно оценить влияние вируса на спрос, потому что неясны масштабы заболевания и возможная география его распространения.
Также на цены может влиять рост добычи сланцевой нефти, на который указывает слабый рост количества буровых установок в США после продолжительного падения, рассуждает Маринченко. Он ожидает, что цены на нефть в ближайшее время останутся в диапазоне $50–60 за баррель. «Главные факторы, которые будут влиять на рынок, – ситуация с коронавирусом, динамика сланцевой добычи и темпы мирового экономического роста. ОПЕК+ с высокой степенью вероятности продлит текущие ограничения до конца года, но для того, чтобы достичь консенсуса по дальнейшему уменьшению добычи, данных пока мало», – говорит Маринченко.
«Ведомости» ожидают комментарии российского Минэнерго и ОПЕК.