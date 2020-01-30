ОПЕК+ может созвать экстренное совещание из-за коронавируса

Также на цены может влиять рост добычи сланцевой нефти, на который указывает слабый рост количества буровых установок в США после продолжительного падения, рассуждает Маринченко. Он ожидает, что цены на нефть в ближайшее время останутся в диапазоне $50–60 за баррель. «Главные факторы, которые будут влиять на рынок, – ситуация с коронавирусом, динамика сланцевой добычи и темпы мирового экономического роста. ОПЕК+ с высокой степенью вероятности продлит текущие ограничения до конца года, но для того, чтобы достичь консенсуса по дальнейшему уменьшению добычи, данных пока мало», – говорит Маринченко.