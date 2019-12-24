Что ждет рынок нефти в 2020 году

Кроме того, в начале декабря члены ОПЕК, Россия и другие экспортеры нефти договорились дополнительно сократить свою среднесуточную добычу еще на 500 000 баррелей, или на 1,7 млн баррелей по сравнению с октябрем 2018 г. Новые квоты будут действовать в I квартале 2020 г.; но даже несмотря на это коммерческие запасы нефти в мире будут в этот период расти на 700 000 баррелей в сутки, прогнозирует Международное энергетическое агентство. «Если бы ОПЕК действительно хотела повысить цены, то договариваться нужно было о сокращении добычи в течение всего 2020 г. Пересмотр соглашения в марте создает некоторую неопределенность», – считает старший портфельный управляющий Tortoise Роб Туммель (цитата по WSJ).