13 ноября, 10:33 / Бизнес

Сланцевый бум снижает обороты

Это может замедлить рост нефтедобычи США
Алексей Невельский
Алексей Невельский
AP

Сланцевая революция позволила США за несколько лет превратиться в крупнейшего производителя нефти в мире. Но теперь разработчики сланцевых месторождений вынуждены лучше контролировать издержки, и некоторые из них из-за этого готовятся и вовсе сократить добычу. Это может помешать дальнейшему росту нефтедобычи США.

Сейчас суточная добыча превышает 12,5 млн баррелей, по данным управления энергетической информации США. Для сравнения: еще 10 лет назад она составляла около 5,5 млн баррелей. Благодаря такому стремительному росту, связанному с разработкой сланцевых месторождений, конгресс в 2015 г. отменил 40-летний запрет на экспорт сырой нефти – и США начали поставлять ее за границу. В июне и октябре этого года экспорт составлял около 3,7 млн баррелей в день.

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