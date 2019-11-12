Сланцевый бум снижает обороты

Сейчас суточная добыча превышает 12,5 млн баррелей, по данным управления энергетической информации США. Для сравнения: еще 10 лет назад она составляла около 5,5 млн баррелей. Благодаря такому стремительному росту, связанному с разработкой сланцевых месторождений, конгресс в 2015 г. отменил 40-летний запрет на экспорт сырой нефти – и США начали поставлять ее за границу. В июне и октябре этого года экспорт составлял около 3,7 млн баррелей в день.