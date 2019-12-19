Рисков для мировой экономики становится меньше

В середине декабря Вашингтон заключил предварительное торговое соглашение с Пекином и достиг прогресса в торговых переговорах с Канадой и Мексикой. Федеральная резервная система США дала понять, что не собирается менять процентные ставки в следующем году и будет наблюдать, как экономика отреагировала на три снижения в этом. Победа консервативной партии премьер-министра Бориса Джонсона на досрочных выборах в Великобритании снизила неопределенность по поводу Brexit.