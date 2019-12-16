Основная работа для Бориса Джонсона начнется после Brexit

После 31 января 2020 г. начнется переходный период, в ходе которого Великобритания должна будет договориться об отношениях с Евросоюзом, начиная от правил рыбной ловли до сотрудничества в сфере обороны, но прежде всего о торговле. Он должен завершиться в конце 2020 г., но может быть продлен до конца 2022 г. Правительство Джонсона настаивает, что менее чем за год способно заключить торговое соглашение с ЕС. Брюссель же считает, что за это время невозможно тщательно обсудить все вопросы. В частных беседах европейские чиновники отмечают, что вести переговоры будет легче, если стороны быстро договорятся о продлении переходного периода, пишет Financial Times (FT).