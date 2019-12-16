Инвесторы обрадовались окончанию «войны пошлин» и ясности с Brexit
Индекс Мосбиржи достиг рекорда, Euro Stoxx 600 вышел из 20-летнего боковика
В последние пару лет главными страхами для участников фондовых рынков были замедление мировой экономики, торговая война США с другими странами (и прежде всего с Китаем), неопределенность относительно выхода Великобритании из Европейского союза. Все эти проблемы в последние дни оказались если не разрешены окончательно, то отошли на второй план.
Повеселевшие инвесторы стали скупать акции. Панъевропейский индекс акций Stoxx 600 в понедельник вышел из фактически 20-летнего боковика и достиг рекордного уровня. Британский FTSE 100 прибавил 2,5%. РТС поднялся до самой высокой отметки с октября 2013 г., а индекс Мосбиржи преодолел исторический максимум от 7 ноября, достигнув на торгах 3012,12 пункта.
Разворот в ожиданиях
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