Инвесторы обрадовались окончанию «войны пошлин» и ясности с Brexit

В последние пару лет главными страхами для участников фондовых рынков были замедление мировой экономики, торговая война США с другими странами (и прежде всего с Китаем), неопределенность относительно выхода Великобритании из Европейского союза. Все эти проблемы в последние дни оказались если не разрешены окончательно, то отошли на второй план.