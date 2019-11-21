Финансы

Хамон и пармезан оказались лучше акций и облигаций

В эпоху низких ставок инвесторы ищут доходности в необычных инструментах
Михаил Оверченко
Михаил Оверченко
Привлекательность итальянских сыров и ветчины в качестве залога объясняется ростом их стоимости по мере созревания /Александр Губский / Ведомости

В эпоху ультранизких, а порой и вовсе отрицательных процентных ставок и доходностей инвесторы ищут самые необычные способы заработать. Инструментами для них становятся кредиты производителям пармской ветчины и фьючерсы на американский сыр, кукуруза в ЮАР и фонды привилегированных акций. Но все же традиционные инвестиции порой могут оказаться даже более успешными.

Некуда бежать

Количество облигаций с отрицательной доходностью в мире достигало в августе $17 трлн (почти треть от входящих в общемировой индекс Bloomberg Barclays Global Aggregate). Облигации и вклады в ведущих развитых странах сейчас практически не дают возможности заработать. Исаак Беккер, международный финансовый консультант FCP (Financial Management), недавно «устраивал» $1 млн своего клиента в офшорном отделении крупного европейского банка. «Оказалось, что 0,5% годовых за месячный депозит – большая удача», – говорит Беккер.

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