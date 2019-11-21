Хамон и пармезан оказались лучше акций и облигаций

В эпоху ультранизких, а порой и вовсе отрицательных процентных ставок и доходностей инвесторы ищут самые необычные способы заработать. Инструментами для них становятся кредиты производителям пармской ветчины и фьючерсы на американский сыр, кукуруза в ЮАР и фонды привилегированных акций. Но все же традиционные инвестиции порой могут оказаться даже более успешными.