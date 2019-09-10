Citi: золото может подорожать до $2000 за унцию
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Цены на золото будут расти и достигнут «нового максимума в ближайшие год-два», пишут в отчете аналитики Citi. Этим максимумом, по их мнению, может стать $2000 за унцию. Интерес к металлу растет из-за денежной политики одних центробанков (ФРС и ЕЦБ готовятся снизить процентные ставки и, возможно, возобновить программы денежного стимулирования), скупки золота другими центробанками, прежде всего развивающихся стран, а также проблем мировой экономики. Неопределенности добавят президентские выборы в США в 2020 г. вкупе с риском замедления экономики страны, растущей уже более 10 лет подряд, считают в Citi. В Великобритании, по последним данным, вложения в золотые биржевые фонды (ETF) уже достигли рекорда из-за неспособности страны договориться об условиях выхода из Евросоюза и политического кризиса.
Предыдущего пика в $1921 золото достигло в сентябре 2011 г. Этим летом цены вышли из длительного бокового тренда, пробив уровень $1365–1385, ограничивавший их рост в течение шести лет, и взлетели до $1557 за унцию 4 сентября. Во вторник к 18.00 мск унция стоила $1494,4; с начала года она подорожала на 17%.
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