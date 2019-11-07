Индекс Мосбиржи перешагнул за 3000 пунктов
На российском фондовом рынке эйфория. В четверг, 7 ноября, индекс Мосбиржи преодолел исторический рубеж в 3000 пунктов. В 14.10 мск индекс вырос на 0,67% к закрытию среды, достигнув 3000,93 п.
Ралли на рынке началось еще в середине октября. 24 октября индекс Мосбиржи впервые за несколько месяцев обновил исторический максимум – на тот момент 2877,05 пункта. После этого практически ни дня не обходилось без нового рекорда. Так, 30 октября индекс впервые перешел за отметку в 2900 пунктов, 5 ноября – преодолел 2950 пунктов, а вчера к закрытию торгов уже превышал 2980 пунктов. Всего же за месяц индекс прибавил более 9%.
«Российский рынок акций чувствует себя очень хорошо», – констатирует начальник отдела инвестиционного консультирования ИК «Велес капитал» Виктор Шастин. Он прежде всего связывает ралли с агрессивным снижением учетной ставки ЦБ. С начала года ключевая ставка упала на 1,25 процентного пункта (п. п.) до 6,5%, причем если сначала регулятор осторожно снижал ставку шагом в 0,25 п. п., то в октябре уменьшил ее сразу на 0,5 п. п. Многие инвесторы ждут, что регулятор продолжит смягчать риторику, и на конец года прогнозируют ключевую ставку на уровне 6,25%, говорит Шастин.
Центробанк видит потенциал для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, заявила в четверг в Госдуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, добавив, впрочем, что торопиться и снижать ставку «автоматически» регулятор не будет.
Последовательно смягчает риторику и американский регулятор – 30 октября ФРС США третий раз подряд опустила ставки на 0,25 п. п. до 1,5–1,75%.
Снижение ставок повышает привлекательность российских акций. «Большинство компаний в России платят хорошие дивиденды, поэтому если доходность по облигациям снижается, инвесторы неизбежно будут искать альтернативу в дивидендных акциях», – считает Шастин. Российские компании выплачивают высокие по сравнению с международными аналогами дивиденды, согласен старший управляющий директор УК «Сбербанк управление активами» Евгений Линчик: дивидендная доходность компаний на нашем рынке находится на уровне 7%, в Бразилии – 3%, в Китае – 2,8%, а в США, например, 2%.
Да и аппетит к риску на глобальном уровне «очень хорош» – индекс акций развивающихся экономик с начала октября прибавил 10%, указывает Шастин. Растущий спрос на высокорисковые активы связан со снижением политических рисков – в частности, с прогрессом в торговых переговорах США и Китая и контролируемым Brexit, считает аналитик отдела управления активами УК «Промсвязь» Гельды Союнов.
Китай и США в октябре объявили о заключении промежуточного торгового соглашения.
В четверг агентство Bloomberg со ссылкой на представителя министерства торговли КНР Гао Фэна сообщило, что страны договорились о поэтапной отмене дополнительных пошлин по мере продвижения к заключению сделки. «Снижающиеся геополитические риски позволяют инвесторам сфокусироваться на покупке акций», – говорит Союнов: исторические максимумы уже несколько дней обновляет не только российский рынок – индекс S&P 500 в среду достигал 3076,78 п.
Рынок, в частности, поддержали притоки в ETF, ориентированные на Россию: через них в октябре в российские акции было инвестировано около $86 млн – таких притоков не было с февраля, пишут аналитики BCS Global Markets Вячеслав Смольянинов и Василий Мордовцев.
Перегрева на рынке нет, уверен руководитель отдела управления акциями УК «Открытие» Виталий Исаков: «Скорее, российский рынок постепенно оттаивает до комнатной температуры из состояния вечной мерзлоты». Покупателей мотивируют растущий спрос на рисковые активы на глобальных рынках и привлекательная оценка российского фондового рынка, полагает он.
Подстегнуть индекс, в частности, могли акции «Лукойла» и «Газпрома», полагает Шастин: бумаги первого благодаря выкупу акций на $3 млрд и новой дивидендной политике с начала октября подорожали на 13,3%, второго – на 18,4%. «В ноябре инвесторы ждут от «Газпрома» принятия новой дивидендной политики уже на официальном уровне, разрешение Дании на прокладку «Северного потока – 2» тоже помогло акциям расти», – говорит он. Вес «Лукойла» в индексе – 14,1%, «Газпрома» – 15,87%.