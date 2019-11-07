Индекс Мосбиржи перешагнул за 3000 пунктов

«Российский рынок акций чувствует себя очень хорошо», – констатирует начальник отдела инвестиционного консультирования ИК «Велес капитал» Виктор Шастин. Он прежде всего связывает ралли с агрессивным снижением учетной ставки ЦБ. С начала года ключевая ставка упала на 1,25 процентного пункта (п. п.) до 6,5%, причем если сначала регулятор осторожно снижал ставку шагом в 0,25 п. п., то в октябре уменьшил ее сразу на 0,5 п. п. Многие инвесторы ждут, что регулятор продолжит смягчать риторику, и на конец года прогнозируют ключевую ставку на уровне 6,25%, говорит Шастин.