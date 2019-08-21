Финансы / Рынки
Статья опубликована в № 4882 от 22.08.2019 под заголовком: Отрицательный пузырь

Есть ли пузырь на мировом рынке облигаций

При бондах с отрицательной доходностью почти на $17 трлн крупные игроки стали сокращать позиции

Отрицательные процентные ставки в Европе и Японии, снижение в последние месяцы ставок во многих странах – от США и Австралии до России и Турции, обещания ведущих центробанков вернуться к денежному стимулированию и предложить еще более радикальные меры для поддержки едва ли не готовящейся уйти в рецессию мировой экономики – все это спровоцировало массовый приток денег на рынок облигаций. И новое падение их доходностей, которые изменяются в обратную цене сторону.

Аномальная ситуация

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Комментарии
ragesgk
00:16 22.08.2019
Судя по наклону графика есть о чем задуматься 😄
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