Есть ли пузырь на мировом рынке облигаций

При бондах с отрицательной доходностью почти на $17 трлн крупные игроки стали сокращать позиции

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Облигаций с отрицательной доходностью на мировом рынке уже почти $17 трлн Luca Bruno / AP

Отрицательные процентные ставки в Европе и Японии, снижение в последние месяцы ставок во многих странах – от США и Австралии до России и Турции, обещания ведущих центробанков вернуться к денежному стимулированию и предложить еще более радикальные меры для поддержки едва ли не готовящейся уйти в рецессию мировой экономики – все это спровоцировало массовый приток денег на рынок облигаций. И новое падение их доходностей, которые изменяются в обратную цене сторону.

Аномальная ситуация