Как предсказать рецессию
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В последнее время все активнее стали обсуждаться многочисленные признаки надвигающейся мировой рецессии. Все прекрасно понимают, что развернувшаяся торговая война между США и Китаем не может не сказаться отрицательно на экономическом росте. Но при этом остается огромная неопределенность относительно того, насколько далеко каждая из сторон готова зайти в этом конфликте, насколько сильным окажется влияние торговой войны на экономический рост и будет ли его достаточно, чтобы ввести мировую экономику в состояние рецессии. Именно поэтому инвесторы и эксперты крайне внимательно, если не сказать судорожно, следят за любыми возможными индикаторами, которые могут помочь предсказать надвигающуюся рецессию.
Всю последнюю неделю очень активно обсуждался тот факт, что кривая доходности американских гособлигаций приняла вид инверсии. Это означает, что процентные ставки по краткосрочным трехмесячным облигациям оказались выше, чем по долгосрочным – 10-летним. Обсуждался этот факт настолько активно, что об этом признаке грядущей рецессии стали активно рассуждать даже люди, впервые услышавшие слово «инверсия» и вынужденные искать его определение в «Википедии».
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