Инвесторы устали от неопределенности

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«Люди просто ищут стабильности», – объясняют аналитики одновременный рост акций и золота более чем на 15% в этом году Brendan McDermid / REUTERS

На мировых рынках сложилась неоднозначная ситуация. С одной стороны, экономика США продолжает относительно уверенно расти, а их основные фондовые индексы по-прежнему близки к рекордному уровню. С другой, признаки приближения рецессии в США и экономические проблемы других стран побуждают инвесторов покупать гособлигации и другие безопасные активы. Участники рынков надеются, что ежегодный симпозиум руководителей центробанков в Джексон-Хоул на этой неделе внесет хоть какую-то ясность.

«Настроения [участников] рынков сейчас очень неопределенные, – говорит Джеймс Бьянко из консалтинговой фирмы Bianco Research (цитата по The Wall Street Journal). – Многое происходит одновременно, и инвесторы не уверены, как им это все интерпретировать».

Противоречивые сигналы