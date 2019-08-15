Статья опубликована в № 4877 от 15.08.2019 под заголовком: Рецессия все ближе
Угроза глобальной рецессии растет
В развитых странах и Китае появляется все больше тревожных признаков
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Казначейские облигации с другими сроками погашения до сих пор не показывали инверсию
Richard Drew / AP Photo
ВВП Германии сократился во II квартале, в Китае все больше признаков замедления экономики, а в США и Великобритании впервые с финансового кризиса произошла инверсия кривой доходностей двух- и 10-летних гособлигаций. Все это усиливает беспокойство насчет рецессии в мировой экономике.
Сигналы с долгового рынка
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