Угроза глобальной рецессии растет

В развитых странах и Китае появляется все больше тревожных признаков

Статья опубликована в № 4877 от 15.08.2019 под заголовком: Рецессия все ближе

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Казначейские облигации с другими сроками погашения до сих пор не показывали инверсию Richard Drew / AP Photo

ВВП Германии сократился во II квартале, в Китае все больше признаков замедления экономики, а в США и Великобритании впервые с финансового кризиса произошла инверсия кривой доходностей двух- и 10-летних гособлигаций. Все это усиливает беспокойство насчет рецессии в мировой экономике.

Сигналы с долгового рынка