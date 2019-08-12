Статья опубликована в № 4875 от 13.08.2019 под заголовком: Очевидное – невероятное
Долгосрочные гособлигации стали одним из самых доходных активов
Некоторые аналитики ждут невероятного – отрицательной доходности казначейских облигаций США
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Инвесторы готовы покупать бонды, прежде всего суверенные, ведь заработать можно на росте их цен
PhotoXPress
Такая ситуация сложилась из-за ожидаемого снижения процентных ставок в США и еврозоне и беспокойства инвесторов насчет мировой экономики. Сейчас в мире с отрицательной доходностью торгуются облигации на $15,6 трлн (месяц назад было $12,7 трлн).
Несмотря на это, инвесторы готовы покупать такие бонды, прежде всего суверенные, ведь заработать можно на росте их цен. Именно такие бумаги в основном держат в портфелях ведущие центробанки, от которых многие участники рынка ждут возобновления программ денежного стимулирования.
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