Долгосрочные гособлигации стали одним из самых доходных активов

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Инвесторы готовы покупать бонды, прежде всего суверенные, ведь заработать можно на росте их цен PhotoXPress

Такая ситуация сложилась из-за ожидаемого снижения процентных ставок в США и еврозоне и беспокойства инвесторов насчет мировой экономики. Сейчас в мире с отрицательной доходностью торгуются облигации на $15,6 трлн (месяц назад было $12,7 трлн).

Несмотря на это, инвесторы готовы покупать такие бонды, прежде всего суверенные, ведь заработать можно на росте их цен. Именно такие бумаги в основном держат в портфелях ведущие центробанки, от которых многие участники рынка ждут возобновления программ денежного стимулирования.