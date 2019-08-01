Экономика / Мировая экономика

Центробанки приобрели рекордное количество золота на $15,7 млрд

Интерес к нему в первом полугодии проснулся и у рыночных инвесторов

Мировые центробанки приобрели рекордные 374,1 т золота в первой половине 2019 г., сообщил в четверг Всемирный золотой совет (WGC).

Глобальный спрос на золото вырос на 8% до 1123 т во II квартале, а в первом полугодии достиг 2181,7 т, максимума за три года, по данным WGC. Во многом это произошло благодаря центробанкам, на долю которых пришлась шестая часть спроса. Они потратили рекордные $15,7 млрд на покупку золота в первом полугодии, отмечает Financial Times.

Среди лидеров по закупкам были центробанки России, Китая и других развивающихся стран. Это продолжает прошлогодний тренд. Россия, взявшая курс на дедолларизацию, приобрела рекордные 274,3 т золота в 2018 г. Совокупный спрос центробанков в прошлом году оказался максимальным с 1971 г., когда начала рушиться Бреттон-Вудская система, в которой доллар был фактически обеспечен золотом.

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