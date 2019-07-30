У инвестиций в золото открылись новые перспективы

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Далеко не у всех инвесторов складываются отношения с золотом. Как правило, на этот металл смотрят с двух противоположных точек зрения. Кто-то считает, что золото – пережиток прошлого, ненужный в современной экономической системе актив, не приносящий ни процентного дохода, ни дивидендов. Другие, наоборот, считают золото «настоящими деньгами» или как минимум отличным способом защититься от инфляции. Оба взгляда имеют право на жизнь и даже… не противоречат друг другу, так как работают в разные периоды. Текущая динамика цен на металл заставляет задуматься о том, что мир опять входит в период «любви к золоту», а его покупка станет весьма скучным, но чертовски верным инвестиционным решением в перспективе ближайших нескольких лет.

Защита от инфляции?

Строго говоря, представление о золоте как об активе, защищающем от инфляции, неверно. Инвесторы с удовольствием предпочтут ему облигации или акции, если уверены, что эти приносящие доход активы защитят их от инфляции лучше. Это легко увидеть на примере последних 40 лет: с начала 1980-х и примерно до середины 2001 г. цена унции в долларах упала в 2 раза, а покупательная способность доллара – на 57%. Таким образом, несмотря на довольно высокую долларовую инфляцию (4% в год в среднем), золото не только не защитило своих держателей от роста цен, но и усугубило эффект, приведя к потере 78% (!) капитала за 21,5 года.

Тем не менее в последующие 10–11 лет желтый металл вырос в цене более чем в 7 раз, в итоге догнав индекс роста цен (см. рис. 1). Средние темпы инфляции за этот период были вполне умеренными – порядка 2,4%. Почему вышло именно так? Потому что реальные процентные ставки (за вычетом инфляции) в первый период были очень высоки. Например, в начале 1980-х гг. ключевая ставка ФРС достигала 20%, а доходность 10-летних гособлигаций США доходила до 9%. И инвесторы могли получать до 5% годовых реальной доходности, просто покупая абсолютно надежный актив. Фондовый индекс S&P 500 также стабильно рос, обеспечивая двузначную годовую доходность. В таких условиях «бесполезный металл», «пережиток прошлого» и «актив, не приносящий дохода», действительно был нужен немногим.