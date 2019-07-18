На рынках облигаций сложилась парадоксальная ситуация

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Tim Chong / REUTERS

В эпоху нулевых и отрицательных процентных ставок на финансовом рынке наблюдается то, что Барнаби Мартин, кредитный стратег Bank of America (BofA) Merrill Lynch, называет «досадным оксюмороном». У облигаций, традиционно называемых высокодоходными, или мусорными (бонды со спекулятивным кредитным рейтингом), доходность порой опускается ниже нуля. Среди них – гособлигации восточноевропейских стран и некоторых европейских компаний, таких как Nokia и Altice.

Правительство же Греции (долг в 2018 г. 183% ВВП, кредитный рейтинг B1 от Moody’s, что на четыре ступени ниже инвестиционного уровня), готовится разместить 7-летние бонды с доходностью 2,1% годовых. Об этом сообщила Financial Times (FT), ознакомившаяся с документами для эмиссии, о которой правительство объявило в понедельник. Это ненамного больше, чем у аналогичных казначейских облигаций США – 1,93% (греческие в отличие от них номинированы в евро), имеющих рейтинг ААА, хотя спред с отрицательной доходностью гособлигаций Германии достаточно внушительный – 2,6 процентного пункта.

Из-за роста цен облигаций, провоцируемого уже не один год скупкой со стороны ведущих центробанков, облигации на $12,7 трлн торгуются с отрицательной доходностью (она изменяется в обратную цене сторону). Но аналитики BofA Merrill Lynch говорят, что до недавнего времени на рынке корпоративных облигаций Европы практически не видели высокодоходных бондов с отрицательными ставками.