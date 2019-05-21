Европа пристрастилась к отрицательным процентным ставкам

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Банкам выгоднее выдавать дешевые кредиты другим банкам, компаниям и потребителям и приходится устанавливать отрицательные ставки по депозитам Daniel Roland / AP

Несколько лет назад ЕЦБ и центробанки Дании, Швеции и Швейцарии решили пойти на решительный шаг в борьбе с долговым и экономическим кризисом – опустить ключевые ставки ниже нуля. Предполагалось, что это будет краткосрочная экстренная мера. Но ставки остаются отрицательными, а побочные эффекты от них становятся все более очевидными.

При отрицательных процентных ставках коммерческие банки не получают процентов за хранение денег в центробанках, а, наоборот, вынуждены за это платить. Им выгоднее выдавать дешевые кредиты другим банкам, компаниям и потребителям и приходится устанавливать отрицательные ставки по депозитам. Теоретически это побуждает людей брать больше займов и больше тратить, стимулируя экономику. Но на деле это не помогло полностью устранить риски дефляции, повысило риск возникновения пузырей на рынке недвижимости, помогает поддерживать на плаву неэффективные компании и вредит европейским банкам, которым из-за низкой процентной маржи трудно конкурировать с американскими и финансировать экономику. А у центробанков остается меньше возможностей для стимулирования экономики в случае нового кризиса.