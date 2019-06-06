Процентные ставки в еврозоне не повысятся еще минимум год

ЕЦБ хочет поддержать рынки и экономику, но мало что может сделать

Инфляция в еврозоне резко замедлилась в мае, но ЕЦБ считает это частью глобальной тенденции Michael Probst / AP Photo

Через день после того, как Джером Пауэлл дал понять, что возглавляемая им Федеральная резервная система США готова при необходимости снизить ставки и помочь американской экономике, Европейский центробанк сделал все, чтобы словами поддержать еврозону. «ЕЦБ постарался четко передать финансовым рынкам «голубиное» послание, продемонстрировав желание и готовность действовать», – прокомментировали аналитики ING; «голубями» называют сторонников смягчения денежной политики. По мнению ING, послание это было настолько «мягким, насколько возможно без реальных действий».

ЕЦБ заявил, что процентные ставки сохранятся на нынешнем уровне «по крайней мере до конца первого полугодия 2020 г.», тогда как до сих пор он обещал их не повышать «по крайней мере до конца 2019 г.». Один раз ЕЦБ уже продлевал срок для рекордно низких ставок: он говорил, что не будет ужесточать политику до этой осени, но в начале марта продлил срок до конца года.

Базовая ставка рефинансирования сейчас равна нулю, ставка по депозитам – минус 0,4%, по маржинальным кредитам – 0,25%. Аналитики Capital Economics ранее заявляли, что, по их мнению, ЕЦБ будет держать ставку по депозитам на уровне -0,4% до 2021 г.

На пресс-конференции после заседания президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что обсуждал с коллегами возможность снижения процентных ставок, а также возобновление программы денежного стимулирования, т. е. скупки активов, которая была остановлена в конце 2018 г. Однако они решили пока этого не делать. «Длительный период неопределенности в мире» негативно отражается, в частности, на производственном секторе еврозоны, сказал Драги, однако другие секторы демонстрируют устойчивость, а ситуация на рынке труда остается благоприятной.

Вместе с тем по мере истечения сроков погашения облигаций, находящихся на балансе ЕЦБ, он намерен продолжать реинвестировать в активы получаемые средства «в течение длительного времени после того, как [мы начнем] повышать ключевые процентные ставки». То есть баланс, активы на котором достигли 2,6 трлн евро, еще долго не будет сокращаться.

Курс евро к доллару подскочил на 0,6% до $1,1282 после решения ЕЦБ и выступления Драги. Это свидетельствует о том, что рынок считает действия ЕЦБ недостаточными и надеется на возобновление скупки активов до окончания полномочий Драги в октябре, полагают некоторые аналитики. ФРС США, вероятно, вскоре снизит ставки, и если ЕЦБ не примет активных мер в борьбе с быстро ухудшающейся инфляционной ситуацией, таких как денежное стимулирование, то укрепление евро может столкнуть экономику еврозоны в рецессию, считает Малвин Краусс, старший научный сотрудник Института Гувера при Стэнфордском университете.

«Замедление инфляции в мае с 1,7 до 1,2% усилило беспокойство, что денежная политика ЕЦБ не смогла придать столь необходимое стимулирование экономике еврозоны», – приводит Financial Times слова Алессандро Капуано из Fineco Bank.

Нежелание ЕЦБ смягчать денежную политику уже сейчас Драги объяснил тем, что замедление инфляции – глобальное явление и противодействие ему в рамках еврозоны не даст заметных результатов.