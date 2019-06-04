ФРС США может быть вынуждена опустить процентные ставки

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Несмотря на рекордную продолжительность экономического роста в США, он был довольно медленным Mike Segar / REUTERS

В июне нынешнему росту ВВП США исполнится 10 лет, а в июле он должен стать самым долгим в истории страны. Хотя немногие экономисты предвидят наступление рецессии в ближайшее время – ряд рисков угрожает оборвать рост. Это торговые конфликты Вашингтона с Китаем и другими странами, возможные ошибки Федеральной резервной системы (ФРС) в денежной политике, рост бюджетного дефицита. Поэтому инвесторы и экономисты все больше ожидают, что центробанку в этом году придется опустить процентные ставки.

Несмотря на рекордную продолжительность экономического роста в США, он был довольно медленным. ФРС после кризиса стимулировала экономику околонулевыми ставками и денежными вливаниями. В последние годы ставки выросли до 2,25–2,5%, но в январе центробанк взял паузу в их повышении и объявил, что перестанет в сентябре сокращать баланс, где ранее накопил более $4 трлн активов. Тогда рынки предполагали, что ФРС не станет менять ставки в 2019 г., но теперь их ожидания изменились.