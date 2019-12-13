США и Китай близки к заключению торгового соглашения
Инвесторы уже радуются, но Пекин пока молчит
США предложили Китаю заключить предварительное торговое соглашение, сообщают The Wall Street Journal и Reuters со ссылкой на знакомых с ситуацией людей. Оно позволит избежать введения Вашингтоном новых пошлин на импорт китайских товаров 15 декабря и предусматривает снижение уже действующих.
Предложение, которое президент США Дональд Трамп согласовал со своими советниками, может оказаться окончательным, отмечает один из источников Reuters. Теперь в Вашингтоне ждут ответа Пекина.
«Мы ОЧЕНЬ приблизились к БОЛЬШОЙ сделке с Китаем. Они хотят [заключить] ее, и мы тоже!», – написал Трамп в Twitter еще в четверг.
Но пока ни Вашингтон, ни Пекин не сделали официальных заявлений.
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