Экономика

США и Китай близки к заключению торгового соглашения

Инвесторы уже радуются, но Пекин пока молчит
Алексей Невельский
В ожидании ответа от Си Цзиньпина президент США Дональд Трамп уже порадовался скорому заключению торговой сделки /Susan Walsh / AP

США предложили Китаю заключить предварительное торговое соглашение, сообщают The Wall Street Journal и Reuters со ссылкой на знакомых с ситуацией людей. Оно позволит избежать введения Вашингтоном новых пошлин на импорт китайских товаров 15 декабря и предусматривает снижение уже действующих. 

Предложение, которое президент США Дональд Трамп согласовал со своими советниками, может оказаться окончательным, отмечает один из источников Reuters. Теперь в Вашингтоне ждут ответа Пекина. 

«Мы ОЧЕНЬ приблизились к БОЛЬШОЙ сделке с Китаем. Они хотят [заключить] ее, и мы тоже!», – написал Трамп в Twitter еще в четверг. 

Но пока ни Вашингтон, ни Пекин не сделали официальных заявлений.

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