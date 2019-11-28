США и Китай поссорились из-за законов о Гонконге
Президент США Дональд Трамп в четверг, 28 ноября, подписал два закона о ситуации в Гонконге.
Первый документ посвящен защите прав человека и демократии в этом регионе и позволяет вводить дипломатические и экономические санкции в отношении лиц, нарушающих эти права. Кроме того, власти США должны ежегодного пересматривать торговые отношения с Гонконгом в зависимости от степени его автономии. Второй закон запрещает поставку в Гонконг средств, которые могут быть использованы для разгона демонстраций: слезоточивого и перцового газов, резиновых пуль и электрошокеров.
Законы, по словам Трампа, были приняты «из уважения к председателю КНР Си Цзиньпину, Китаю и народу Гонконга». Трамп отметил, что эти меры приняты в надежде на то, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно разрешить имеющиеся между ними противоречия, что должно привести к «долгосрочному миру и процветанию для всех».
Документы приняты на фоне волнений в Гонконге, которые длятся уже полгода. Жители Гонконга изначально выступали против законопроекта, который разрешил бы экстрадицию преступников в материковый Китай. В октябре власти отозвали законопроект, но акции протеста продолжаются. Демонстранты призывают обновить выборную систему и отпустить задержанных в ходе митингов. 25 ноября в Гонконге подвели итоги первых выборов в окружные советы. Победу одержали продемократические активисты. Они получили 385 из 452 мандатов (85%), за которые кандидаты боролись в этом году (всего в 18 окружных советах 479 членов), сообщал Financial Times. Такой результат повысит давление на главу администрации Гонконга Кэрри Лам, отказывающуюся выполнять требования протестующих, отмечал Reuters.
Правительство Китая выступило против законопроекта. В сообщении МИД отмечается, что жители Гонконга обладают «беспрецедентными демократическими правами», а США, «игнорируя факты, хотят подорвать процветание и стабильность района». В ведомстве подчеркивают, что дела Гонконга «являются внутренним вопросом Китая и никакое иностранное государство не имеет права в него вмешиваться». Принятый закон лишь покажет населению «гегемонистскую природу США», считают в Пекине. Законопроект также раскритиковали в правительстве Гонконга. Там уверены, что таким образом США вмешиваются в дела страны и нарушают международное право.
Биржи Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг снижаются, пишет «Интерфакс». Например, японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился в ходе торгов на 0,2%, китайский Shanghai Composite – на 0,5%, южнокорейский KOSPI – на 0,35%, гонконгский Hang Seng – на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,2 п. п.