США и Китай поссорились из-за законов о Гонконге

Документы приняты на фоне волнений в Гонконге, которые длятся уже полгода. Жители Гонконга изначально выступали против законопроекта, который разрешил бы экстрадицию преступников в материковый Китай. В октябре власти отозвали законопроект, но акции протеста продолжаются. Демонстранты призывают обновить выборную систему и отпустить задержанных в ходе митингов. 25 ноября в Гонконге подвели итоги первых выборов в окружные советы. Победу одержали продемократические активисты. Они получили 385 из 452 мандатов (85%), за которые кандидаты боролись в этом году (всего в 18 окружных советах 479 членов), сообщал Financial Times. Такой результат повысит давление на главу администрации Гонконга Кэрри Лам, отказывающуюся выполнять требования протестующих, отмечал Reuters.