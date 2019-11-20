Сенат США единогласно поддержал протестующих в Гонконге

Правда, в июне массовые выступления против законопроекта об экстрадиции гонконгцев в Китай только начинались. С тех пор, несмотря на отзыв законопроекта осенью, они переросли в масштабные протесты с требованиями демократизации. Власти Гонконга надеялись, что с началом учебного года протесты, в которых участвует много молодежи, пойдут на спад. Но этого не произошло, в последние месяцы столкновения с полицией стали более ожесточенными.