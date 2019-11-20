Сенат США единогласно поддержал протестующих в Гонконге
Сенаторы в конгрессе США единогласно одобрили законопроект «О правах человека и демократии в Гонконге». Он обязует президентскую администрацию ежегодно оценивать, заслуживает ли Гонконг сохранения особого статуса в экономических отношениях с США. Этот статус помог в развитии гонконгской экономики и финансового центра. Сейчас, например, поставляемые из Гонконга товары не облагаются в США пошлинами, как товары из материкового Китая.
Госсекретарь должен будет ежегодно представлять доклад о том, в достаточной ли степени Гонконг сохраняет независимость от Пекина, а министерство торговли США – о том, следует ли правительство Гонконга экспортным регулирующим нормам США и санкциям ООН. На президента США возлагается обязанность вводить санкции в отношении людей, нарушающих права человека в Гонконге.
«Люди в Гонконге видят, что их ждет. Они видят настойчивые попытки подорвать их автономию и свободы», – заявил сенатор-республиканец и автор законопроекта Марко Рубио. Гонконгцы уже давно призывают США поддержать их, они выходили на демонстрации с американскими флагами, некоторые приезжали в Вашингтон, чтобы встретиться с членами конгресса.
Сенатский документ во многом совпадает с законопроектом, который около месяца назад одобрила палата представителей. Теперь документы должны быть согласованы, чтобы итоговый вариант отправился на подпись президенту Дональду Трампу, который, как сообщала в июне Financial Times (FT), на саммите «двадцатки» в Осаке пообещал председателю КНР Си Цзиньпину не критиковать Пекин за события в Гонконге в надежде возобновить торговые переговоры.
Ожесточенный протест
Правда, в июне массовые выступления против законопроекта об экстрадиции гонконгцев в Китай только начинались. С тех пор, несмотря на отзыв законопроекта осенью, они переросли в масштабные протесты с требованиями демократизации. Власти Гонконга надеялись, что с началом учебного года протесты, в которых участвует много молодежи, пойдут на спад. Но этого не произошло, в последние месяцы столкновения с полицией стали более ожесточенными.