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Экономика Гонконга скатилась в рецессию на фоне неутихающих протестов

Экономика Гонконга сократилась в III квартале 2019 г. на 3,2% по сравнению с предыдущим кварталом, сообщили власти города. ВВП сокращается второй квартал подряд (в апреле – июне было падение на 0,4%), то есть экономика Гонконга находится в фазе рецессии.

Агентство Bloomberg пишет, что падение в III квартале оказалось более сильным, чем предполагало большинство экономистов. Столь сильными темпы сокращения экономики Гонконга не были с 2009 г., когда многие страны с развитой финансовой системой страдали от мирового финансового кризиса. Именно в 2009 г. в прошлый раз экономика Гонконга находилась в рецессии.

В сообщении правительства Гонконга говорится, что сокращение экономики вызвано общемировым замедлением экономического роста, торговой войной между США и Китаем, а также не утихающими с июня протестами в городе. Они привели к самому сильному с 2003 г. падению в сфере услуг, а также сокращению потребительского спроса и ухудшению потребительских настроений. Расходы домохозяйств сократились впервые за более чем 10 лет, ускорилось падение инвестиций.

Протесты в Гонконге вспыхнули после разработанного властями законопроекта, который позволял бы им выдавать властям Китая подозреваемых в преступлениях. Помимо отзыва этого законопроекта протестующие стали требовать и политических реформ, например выборов руководителя города и депутатов парламента. Несмотря на то что власти Гонконга отозвали 23 октября спорный законопроект, протестующие продолжают выходить на улицы. Новая акция запланирована на 31 октября, во время празднования хеллоуина.

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