Мнения / Детали / Вещь недели
Статья опубликована в № 4918 от 11.10.2019 под заголовком: Вещь недели: Приложение HKmap.live

Как Китай победил мобильное приложение для Гонконга

За доступ на китайский рынок корпорации готовы продать душу, и местные власти это знают

Американская индустрия развлечений всегда гордилась тем, что через фильмы, сериалы, книги и даже видеоигры рассказывает миру о «настоящих либеральных ценностях», о важности свободы и человеческого достоинства. Нет, конечно, заработки никто не отменял, но эта великая американская мечта – основа голливудской фабрики грез.

И на земле нет фабрики мощнее. Крупнейшая индустрия развлечений и крупнейшая технологическая индустрия в мире, кажется, диктовали правила игры в каждом уголке планеты. Сейчас, в эту минуту дети где-нибудь в Бостоне, Москве и Бангкоке смотрят мультфильмы Disney или рубятся в игру на телефоне Apple.

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