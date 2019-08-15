У протестов в Гонконге и Москве много общего

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Thomas Peter/REUTERS

Действия гонконгской полиции против протестующих в последние дни резко ужесточились. Гражданская администрация города отказывается ограничить действия силовиков и не идет на уступки горожанам, требующим отозвать законопроект об экстрадиции в материковый Китай и восстановить демократические свободы. Аналогичная ситуация сложилась в Москве, где жестокие задержания людей, требующих честных выборов в Мосгордуму и прекращения полицейского произвола, возмущают часть общества.

Полицейское насилие

Сходства наблюдаются как принципиальные, так и ситуативные. Например, большой резонанс в Москве получила съемка, как полицейские задержали 10 августа Дарью Сосновскую и потащили, заломив руки; один из них ударил девушку в живот, также ее ударили по голове, заталкивая в автозак. В соцсетях произошедшим возмутились, в частности, исполнители Егор Крид и Сергей Лазарев, телеведущие Яна Рудковская и Екатерина Варнава. Позднее у Сосновской было диагностировано сотрясение мозга.

В выходные полицейские в Гонконге, до сих пор рассеивавшие протестующих на улицах с помощью слезоточивого газа, водометов, резиновых пуль и дубинок, перешли к массовым задержаниям. Они провели несколько акций на станциях метро, в том числе с использованием газа, из-за чего на одной из станций пассажиры теряли сознание, пишет The Wall Street Journal. Группы захвата стали охотиться за протестующими, задерживая людей десятками. В соцсети попала видеозапись, на которой женщина из-за действий полицейских получила рану глаза: на съемке у нее пол-лица залито кровью. Это вызвало бурю возмущения, и в понедельник протесты активизировались.