Как Кремль оценил протесты

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Кремль солидаризировался с правоохранителями в оценке московских протестов 27 июля как массовых беспорядков – это, возможно, единственно внятное заявление среди витиеватых комментариев, которые дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, до того хранивший – как и сам президент – молчание в течение четырех недель, что в столице шли согласованные и несогласованные митинги. Впрочем, по версии Кремля, нет и необходимости для каких-то оценок самого президента – ничего необычного в столице не происходит.

Что же сказал Песков? С одной стороны, несоразмерное применение силы абсолютно недопустимо, с другой – абсолютно оправданно пресечение общественных беспорядков. С одной стороны, есть легитимные согласованные акции, с другой – есть общественные беспорядки. С одной стороны, насилие против полицейских есть, с другой – Кремль не адвокат никакой из сторон. С одной стороны, люди по Москве ходят, с другой – во всем мире случаются «протестно-гулятельно-развлекательного характера» акции. С одной стороны, президент на все обращает внимание, с другой – еще больше внимания должны обращать московские власти. С одной стороны, президент следит за огромным количеством событий, с другой – он не считает нужным по каждому высказываться. С одной стороны, вроде бы сказано много, с другой – мало что по сути претензий московской улицы, которая месяц уже протестует против ограничения конституционных свобод – от права избирать и быть избранным до права на достоинство и мирные собрания, которые президент, как гарант Конституции, должен защищать. Или это потому, что конкретно к гаранту за защитой и с претензиями уже никто не обращается?