Политика / Международная жизнь
Статья опубликована в № 4877 от 15.08.2019 под заголовком: Угрожать не значит вмешаться

Китайские власти открыто грозят протестующим в Гонконге

Но пока надеются избежать своего силового вмешательства

Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter во вторник, что американская разведка проинформировала его о переброске китайских войск на границу с Гонконгом, где массовые акции протеста не утихают уже более двух месяцев. Поводом для первой крупной акции в Гонконге 9 июня стал инициированный местными властями законопроект об экстрадиции, разрешающий выдачу обвиняемых в Китай. Несмотря на то что 9 июля глава администрации Гонконга Кэрри Лам сказала, что поправки в законопроект «мертвы», акции продолжились. Местные жители, особенно молодежь, все чаще заявляют о нежелании ассоциировать себя с Китаем.

Гонконг стал китайским в результате китайско-британского соглашения, закрепившего за ним статус особого региона в рамках политики «Одна страна – две системы» (с правом иметь экономическую и политическую системы, отличные от принятых в социалистическом Китае). Документ гарантировал 50-летний переходный период (до 2047 г.), в течение которого бывшая британская колония получила самостоятельность в вопросах, не касающихся обороны и внешней политики. Но председатель КНР Си Цзиньпин в 2017 г. заявлял, что любое открытое выступление против властей Китая может подорвать договоренности.

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