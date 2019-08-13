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В Гонконге протестующие заблокировали работу аэропорта

Аэропорт Гонконга приостановил регистрацию пассажиров на все рейсы, говорится в его сообщении. Всем пассажирам рекомендуется покинуть здания терминала как можно скорее, уточняется там же.

Проблемы в работе аэропорта возникли из-за массовых протестов, уточняет Reuters. По данным агентства, в зале прилета и некоторых частях зоны вылета находятся тысячи митингующих. Кто-то из них принес в аэропорт плакат с надписью «приносим извинения за неудобства, мы боремся за будущее нашего дома», передает Reuters.

Митингующие начали собираться в терминалах аэропорта еще в понедельник, 12 августа. Из-за акции протеста администрация аэропорта была вынуждена отменить вылет всех вечерних рейсов. Руководство аэропорта надеялось нормализовать работу на следующий день, однако сделать этого пока не удалось. В частности, десятки рейсов пришлось отменить крупнейшей местной авиакомпании Cathay Pacific. Во вторник, 13 августа, аэропорт отменил более 300 рейсов.

Сотни демонстрантов блокируют подход к стойке регистрации с 14:30 по местному времени, около тысячи человек находятся в зоне прилета. Протестующие также не позволяют пассажирам подойти к зонам досмотра и паспортного контроля. Между митингующими и пассажирами наблюдаются конфликты, отмечает Reuters.

Массовые протесты в Гонконге происходят на протяжении последних двух месяцев. Местные жители выступают против принятия поправки к закону об экстрадиции, позволяющей подозреваемых в совершении какого-либо преступления выдавать другим странам и материковому Китаю. На данный момент у Гонконга нет соглашения об экстрадиции ни с КНР, ни в другими странами. Жители Гонконга уверены, что китайские власти будут использовать изменения в законодательстве для политических репрессий.