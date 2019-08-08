Гонконг переживает тяжелейший политический кризис с 1997 года

Многотысячные протесты против политики властей длятся уже два месяца, и им не видно конца

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«Многие чувствуют, что у них нет другого выхода, кроме как вступить в физическую конфронтацию, чтобы заставить режим услышать жителей», – говорит Джеффри Нго из продемократического движения Demosisto Edgar Su / REUTERS

Гонконг оказался перед лицом тяжелейшего кризиса со времени перехода к Китаю из-под британского правления в 1997 г., заявил один из самых высокопоставленных чиновников Китая, осуществляющий надзор за автономной территорией. «Кризис в Гонконге длится уже 60 дней… и становится все хуже и хуже, – сказал Чжан Сяомин, директор управления по делам Гонконга и Макао. – Насильственные действия разрастаются, и влияние на общество распространяется все шире. Можно сказать, что Гонконг оказался перед лицом самой тяжелой ситуации с момента передачи [Китаю]».

Чжан выступал в среду в Шэньчжэне на форуме, собранном для обсуждения ситуации в Гонконге, передало Reuters. По словам его участников, Чжан процитировал слова Дэн Сяопина, сказанные в 1984 и 1987 гг., сообщило агентство: если в Гонконге будут «беспорядки», «центральное правительство должно вмешаться». На форуме присутствовали, в частности, делегаты Всекитайского собрания народных представителей от Гонконга, но не было никого из оппозиционных и демократических лидеров территории.

Копившееся недовольство выплеснулось на улицы

Массовые протесты начались в Гонконге два месяца назад. Поводом стала предложенная властями еще в феврале поправка к закону об экстрадиции: она позволяет выдавать подозреваемых в совершении преступлений странам и территориям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции. В том числе материковому Китаю. Многие испугались, что этот закон будет использоваться для борьбы с диссидентами. Выступления против него начались еще весной, но первый массовый протест состоялся 9 июня: на митинг, по оценкам организаторов, вышло до 1 млн человек.

Гонконг, ставший после перехода к Китаю автономным районом, живет по сформулированному Пекином принципу «одна страна, две системы». В частности, при британском правлении сложилась независимая правовая система. Согласно договору между Китаем и Великобританией, заключенному при передаче Гонконга в 1997 г., Пекин должен гарантировать эту независимость до 2047 г. Но председатель КНР Си Цзиньпин в 2017 г. заявил, что любое открытое выступление против властей Китая может подорвать эту систему.

8 августа несколько тысяч гонконгских юристов прошли маршем по улицам, протестуя против законопроекта и действий департамента юстиции по отношению демонстрантам. За последние недели, когда власти стали действовать более жестко по отношению к протестующим, было арестовано около 500 человек, им вменяют в вину участие в беспорядках (наказание – до 10 лет тюрьмы).

На прошлой неделе группа прокуроров опубликовала открытое письмо, обвинив министра юстиции Гонконга Терезу Чен в том, что она ставит политику выше правовых принципов. Участница марша во вторник сказала Reuters, что вышла на демонстрацию, «чтобы правительство знало: мы, юристы, не позволим ни политике, ни давлению со стороны китайского правительства подорвать независимость судебной власти».

Протесты в Гонконге стали самым масштабными и ожесточенными выступлениями против местных и пекинских властей за много лет.