Новая тема для протеста
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Ставка властей на жесткий силовой ответ требованиям провести в Москве честные выборы расширяет митинговую повестку темой возмущения произволом и всевластием полиции и – шире – силовиков вообще, увеличивая и потенциальную базу акций протеста.
Жестко разогнав 27 июля несогласованный митинг за свободные выборы в столице, власти хотели не допустить расширения протеста. Главное управление СКР завело надуманное уголовное дело о массовых беспорядках, многих независимых кандидатов в депутаты, так и не допущенных к выборам, арестовали, чтобы они не могли возглавить новые акции. Обращаясь неделю назад к горожанам, градоначальник Сергей Собянин похвалил полицию, дав понять, что и гражданская власть солидаризируется с силовиками и ответ на все политические вопросы общий: дубинки, автозаки, КоАП и УК.
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