Что в конце тоннеля
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Окончательный отказ в регистрации последним четырем независимым кандидатам в депутаты Мосгордумы, формализованный 7 августа решением ЦИК, означает, что у них не осталось практически никаких шансов пробиться в избирательные бюллетени. Большинство получили отказы еще раньше. Акции за допуск оппозиции на выборы идут еженедельно, на август согласована одна – митинг 10 августа на пр-те Сахарова, не согласованные же властями акции до сих пор сопровождались массовыми и жестокими задержаниями, возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Давление на участников акций усиливается по всем фронтам – от угрозы отчисления для студентов до изъятия ребенка для родителей, от ночных обысков до ареста.
Всего за месяц нарастания недовольства ситуация фактически зашла в тупик, перспективы разрешения кризиса остаются туманными, поскольку упираются в фундаментальную проблему отсутствия представительства во власти немалой части общества. И эта проблема как жизненно важная осознается ею все отчетливее. Репрессивный сценарий, на который сделала ставку власть, способен на какое-то время, вероятно, приглушить проявления недовольства, но едва ли может решить проблему по существу.
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