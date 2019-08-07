От редакции
Статья опубликована в № 4872 от 08.08.2019 под заголовком: Что в конце тоннеля

Что в конце тоннеля

Протестная повестка расширяется, пространство для следующего шага уменьшается, стратегии разрешения кризиса у власти нет

Окончательный отказ в регистрации последним четырем независимым кандидатам в депутаты Мосгордумы, формализованный 7 августа решением ЦИК, означает, что у них не осталось практически никаких шансов пробиться в избирательные бюллетени. Большинство получили отказы еще раньше. Акции за допуск оппозиции на выборы идут еженедельно, на август согласована одна – митинг 10 августа на пр-те Сахарова, не согласованные же властями акции до сих пор сопровождались массовыми и жестокими задержаниями, возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Давление на участников акций усиливается по всем фронтам – от угрозы отчисления для студентов до изъятия ребенка для родителей, от ночных обысков до ареста.

Всего за месяц нарастания недовольства ситуация фактически зашла в тупик, перспективы разрешения кризиса остаются туманными, поскольку упираются в фундаментальную проблему отсутствия представительства во власти немалой части общества. И эта проблема как жизненно важная осознается ею все отчетливее. Репрессивный сценарий, на который сделала ставку власть, способен на какое-то время, вероятно, приглушить проявления недовольства, но едва ли может решить проблему по существу.

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