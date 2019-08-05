Жесткое подавление протестов в Москве может иметь неожиданные последствия

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Власти продолжают разыгрывать силовой сценарий Евгений Разумный / Ведомости

Несогласованная акция протеста в центре Москвы в поддержку независимых кандидатов, снятых с выборов в Мосгордуму, в субботу снова столкнулась с жесткими действиями правоохранителей. Начиная с 14 июля это уже четвертая подобная акция, и лишь одна из них, 20 июля, была согласована с мэрией. Оппозиционеры требуют зарегистрировать их на выборах, настаивая, что большинство подписей было забраковано незаконно.

В отличие от предыдущих несогласованных митингов у акции 3 августа не было единого места проведения: участники рассредоточились по всему Бульварному кольцу. Тем не менее задержания начались почти сразу, в том числе людей, которые никак не проявляли свой протест – не несли плакатов, не скандировали лозунгов. Снова задерживали и журналистов, невзирая на наличие у них удостоверений и редакционных заданий. В частности, были задержаны корреспонденты «Ведомостей» Елена Вавина и телеканала «Дождь» Владимир Роменский. Через некоторое время все журналисты были отпущены без составления протоколов. Среди задержанных оказались и незарегистрированные кандидаты: соратницу Алексея Навального Любовь Соболь задержали по дороге на акцию, а муниципального депутата Константина Янкаускаса – на выходе из спецприемника, где он отбыл арест за участие в акции 27 июля.