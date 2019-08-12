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МВД начало служебную проверку по факту избиения девушки при задержании

Полиция начала служебную проверку после того, как сотрудник правоохранительных органов ударил девушку, задержанную в день протестной акции в Москве 10 августа, говорится на сайте столичного управления МВД. Пресс-служба ведомства уточнила, что привлечет к ответственности виновных в произошедшем.

Задержанная девушка – Дарья Сосновская – ранее обратилась в Следственный комитет России с заявлением о превышении полицейским должностных полномочий. «Поводом для обращения стало жесткое задержание и удар в живот женщины со стороны неустановленного сотрудника 2-го оперативного полка ГУ МВД по Москве», – пояснила ее адвокат Татьяна Молоканова.

По словам Сосновской, примерно в 20.10 мск 10 августа она вышла из магазина на ул. Забелина и увидела, как полицейские ведут человека с признаками инвалидности, выворачивая ему руки. Девушка сделала им замечание. Затем, по ее словам, к ней подбежали полицейские, схватили ее за руки и закрутили их за спину. Сосновская подчеркнула, что не сопротивлялась при задержании, но полицейский ударил ее кулаком в живот. Позже она получила удар по голове, когда ее заводили в автозак. На следующий день Сосновская обратилась в травматологическое отделение городской поликлиники № 219, поскольку у нее сильно болели живот и голова. Врачи зафиксировали ушибы.

Сотрудники полиции не представились, не предъявили служебных удостоверений, не предъявляли никаких требований, добавила она. Жесткое задержание Сосновской попало на видео и вызвало широкий общественный резонанс. В соцсетях видеороликом возмутился певец Егор Крид. По словам Крида, он «уже лично подал запрос» и ему «пообещали его (сотрудника полиции, ударившего девушку) найти». Певец не уточнил, куда именно подал запрос. Его поддержали исполнитель Сергей Лазарев, Яна Рудковская и Екатерина Варнава.

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