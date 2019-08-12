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Получившая при задержании удар в живот девушка подала заявление в СК

Задержанная на митинге 10 августа в Москве Дарья Сосновская обратилась в следственный комитет с заявлением о совершении преступления после того, как ее ударил в живот сотрудник полиции, передает «Интерфакс». Жесткое задержание девушки попало на видео и вызвало большой общественный резонанс.

«Поводом для обращения стало жесткое задержание и удар в живот женщины со стороны неустановленного сотрудника 2 оперативного полка ГУ МВД по Москве», — заявила ее адвокат Татьяна Молоканова. Сосновская просит СК возбудить дело по статье о превышении полицейским должностных полномочий с применением насилия, оружия или специальных средств.

В заявлении девушка указала что примерно в 20:10 мск в субботу, 10 августа, она вышла из магазина на улице Забелина и увидела, как сотрудники полиции ведут человека с признаками инвалидности, выворачивая ему руки. Девушка сделала им замечание. По ее словам, к ней подбежали полицеские в бронежилетах и шлемах. Они не представились, не предъявили служебных удостоверений, не предъявляли никаких требований, схватили Сосновскую за обе руки и закрутили их за спину. Сотрудники полиции поволокли ее в автозак, у одного из них на землю упала резиновая дубинка.

«Несмотря на то, что я не оказывала никакого сопротивления, указанный сотрудник полиции незаконно применил ко мне физическую силу, нанес удар кулаком руки в область живота справа», — говорится в заявлении. На следующий день Сосновская обратилась в травматологическое отделение городской поликлиники № 219, поскольку у нее сильно болел живот и голова. Врачи зафиксировали ушибы.

Как сообщила радиостанция «Говорит Москва», сотрудник правоохранительных органов, ударивший в живот девушку, не является сотрудником Росгвардии.

10 августа на проспекте Сахарова прошел самый массовый за последние семь лет митинг в Москве — его посетили почти 50 000 человек. Участники акции призывали освободить граждан, арестованных по делу о массовых беспорядках, а также допустить на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Единственным задержанным на митинге оказался сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Борис Золотаревский, призвавший со сцены «прогуляться» после акции к администрации президента. Его призыву последовали несколько сотен человек, добравшихся до метро «Китай-город».Там их ждали правоохранители. По данным МВД на 19.40, было задержано 136 человек, по подсчетам «ОВД-инфо» на 2.45 воскресенья – 256.

Задержания в центре Москвы. Фотографии