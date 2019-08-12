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Получившая при задержании удар в живот девушка подала заявление в СК

Ведомости
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Задержанная на митинге 10 августа в Москве Дарья Сосновская обратилась в следственный комитет с заявлением о совершении преступления после того, как ее ударил в живот сотрудник полиции, передает «Интерфакс». Жесткое задержание девушки попало на видео и вызвало большой общественный резонанс.

«Поводом для обращения стало жесткое задержание и удар в живот женщины со стороны неустановленного сотрудника 2 оперативного полка ГУ МВД по Москве», — заявила ее адвокат Татьяна Молоканова. Сосновская просит СК возбудить дело по статье о превышении полицейским должностных полномочий с применением насилия, оружия или специальных средств.

В заявлении девушка указала что примерно в 20:10 мск в субботу, 10 августа, она вышла из магазина на улице Забелина и увидела, как сотрудники полиции ведут человека с признаками инвалидности, выворачивая ему руки. Девушка сделала им замечание. По ее словам, к ней подбежали полицеские в бронежилетах и шлемах. Они не представились, не предъявили служебных удостоверений, не предъявляли никаких требований, схватили Сосновскую за обе руки и закрутили их за спину. Сотрудники полиции поволокли ее в автозак, у одного из них на землю упала резиновая дубинка. 

«Несмотря на то, что я не оказывала никакого сопротивления, указанный сотрудник полиции незаконно применил ко мне физическую силу, нанес удар кулаком руки в область живота справа», — говорится в заявлении. На следующий день Сосновская обратилась в травматологическое отделение городской поликлиники № 219, поскольку у нее сильно болел живот и голова. Врачи зафиксировали ушибы.

Как сообщила радиостанция «Говорит Москва», сотрудник правоохранительных органов, ударивший в живот девушку, не является сотрудником Росгвардии.

10 августа на проспекте Сахарова прошел самый массовый за последние семь лет митинг в Москве — его посетили почти 50 000 человек. Участники акции призывали освободить граждан, арестованных по делу о массовых беспорядках, а также допустить на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Единственным задержанным на митинге оказался сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Борис Золотаревский, призвавший со сцены «прогуляться» после акции к администрации президента. Его призыву последовали несколько сотен человек, добравшихся до метро «Китай-город».Там их ждали правоохранители. По данным МВД на 19.40, было задержано 136 человек, по подсчетам «ОВД-инфо» на 2.45 воскресенья – 256.

Задержания в центре Москвы. Фотографии

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Политика
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Верховный суд не разрешил судам давать произвольную оценку доказательствам

Ведомости
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Верховный суд рассмотрел случай кражи средств с банковского счета с использованием персональных данных и постановил, что суды не имеют права давать произвольную оценку доказательствам, пишет РАПСИ. Хотя суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, это не означает, что он может делать это произвольно и в противоречии с законом, указал ВС.

Клиентка «Сбербанка», у которой в 2015 г. со счета украли 500 000 рублей, оспаривала отказ судов в возврате средств. Деньги сначала перечислили другой вкладчице, а затем 413 000 сняли неизвестные лица. Заявительница посчитала, что клиентка банка, которой поступили ее деньги, получила необоснованное обогащение и потребовала, чтобы та вернула ей средства. Другая клиента, в свою очередь, заявляла, что потеряла карту и деньги со счета сняла не она.

Суд первой инстанции решил, что у «Сбербанка»  не было законных оснований для отказа в проведении операции, поскольку в системе «Сбербанк Онлаин» были введены правильные идентификатор, логин и пароли. При этом в соответствии с условиями договора банковского счета, клиентом банка считается тот, кто правильно ввел все данные. Суды первой и апелляционной инстанций не дали какой-либо оценки обстоятельствам перечисления средств, возложив на истицу бремя доказывания увеличения стоимости имущества ответчицы и наличия у нее возможности распоряжаться полученными деньгами.

Апелляционная инстанция отказала во взыскании с ответчицы оставшейся на ее счету суммы и решила, что деньги можно взыскать только со «Сбербанка». Но Верховный суд решил иначе, указав, что оставшиеся от полумиллиона 87 000 руб. банку не принадлежат, поскольку находятся на счете клиентки, не утратившей право распоряжаться вкладом.

По делам о взыскании неосновательного обогащения истец должен доказать факт покупки или сбережения имущества ответчиком, а ответчик — что у него есть законные основания для покупки или сбережения этого имущества либо обстоятельства, при которых неосновательное обогащение не подлежит возврату по закону, пояснил ВС.

Верховный суд решил, что нижестоящие суды допустили по делу существенные нарушения норм права, а принятые постановления не отвечают требованиям законности и обоснованности. Поэтому дело вернули на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

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Бизнес
Новости

Saudi Aramco купит крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод

Ведомости
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Крупнейший в мире производитель сырой нефти Saudi Aramco купит крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод, пишет Bloomberg. Речь идет о покупке саудовской компанией 20% акций нефтехимического бизнеса индийской нефтяной компании Reliance Industries Ltd. В сделку войдет крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс Jamnagar, расположенный на западном побережье Индии, отмечает Bloomberg. Размер сделки составит $15 млрд, включая долг. Таким образом, это подразделение Reliance оценивается в $75 млрд.

О готовящейся сделке акционерам Reliance на 42-м годовом собрании компании объявил председатель совета директоров индийской компании Мукеш Амбани, пишет индийская газета The Economic Times. По словам Амбани, это будет одна из крупнейших на сегодняшний день прямых иностранных инвестиций в Индии. По условиям сделки Saudi Aramco будет поставлять 500 000 баррелей нефти в день на долгосрочной основе заводу Jamnagar. Как отмечает газета, сейчас Jamnagar может в сутки перерабатывать 1,4 млн баррелей нефти. Согласно планам правительства Индии к 2030 г. мощность завода будет увеличена до 2 млн баррелей в сутки.

Год назад гендиректор Saudi Aramco Амин Нассер говорил, что возглавляемая им компания хочет удвоить мощности по производству бензина и других видов топлива, напоминает газета Hindustan Times.

В понедельник, 12 августа, Saudi Aramco впервые представила полугодовой отчет. Корпорация сообщила о сокращении чистой прибыли в первом полугодии 2019 г. на 12%, до $46,899 млрд из-за снижения цен на нефть. За первое полугодие Saudi Aramco выплатила акционерам $46,39 млрд дивидендов (годом ранее – $32 млрд). Компания решила раскрыть финансовые показатели за полгода 2019 г. в преддверии размещения облигаций на сумму $12 млрд в 2020–2021 гг., пишет Reuters. IPO может стать крупнейшим в мире – Saudi Aramco собирается привлечь около $100 млрд от размещения 5% акций при капитализации в $2 трлн.

Bloomberg называет Saudi Aramco крупнейшей нефтегазовой компанией мира, в ней работает около 76 000 человек.

Топ-10 крупнейших энергетических компаний мира

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Финансы
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ЦБ предупредил о 50 000 потенциально недействительных полисов ОСАГО от «Наско»

Ведомости
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Временная администрация страховой компании «Национальная страховая компания Татарстан» («Наско») обнаружила недостачу более 48 300 бланков строгой отчетности ОСАГО, говорится в сообщении регулятора. Банк России предупредил, что договоры страхования, заключенные от лица «Наско» после 15 мая 2019 г., в том числе с использованием бланков ОСАГО, являются недействительными. Регулятор разместил на сайте реестр недействительных бланков.

Компания 14 мая лишилась лицензий на осуществление добровольного личного и имущественного страхования, обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих, ОСАГО и других видов страхования. Лицензии были отозваны «в связи с неоднократным нарушением страховой компанией требований страхового законодательства, за исключением требований в части финансовой устойчивости и платежеспособности, и применением Банком России в течение одного года по указанным основаниям мер», пояснил регулятор.

Временная администрация не смогла получить доступ ко всей документации, архивам и электронным базам данных «Наско» и заподозрила сотрудников страховщика в выводе активов. ЦБ передал информацию о противоправных действиях сотрудников «Наско» в Генпрокуратуру и МВД.

«Наско» в 2018 г. заняла 24-е место по сборам (9,2 млрд руб., данные ЦБ). Кроме того, по данным Российского союза автостраховщиков, компания входила в число лидеров ОСАГО: в I квартале 2019 г. – 8-й по сборам – 1,3 млрд руб. (272 000 полисов).

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Политика
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Аэропорт Гонконга приостановил работу из-за массовых протестов

Ведомости
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Администрация аэропорта Гонконга решила отменить на сутки все рейсы из-за продолжающейся четвертые сутки подряд акции протеста, сообщается на сайте аэропорта.

«Пассажирам рекомендовано покинуть терминалы аэропорта как можно скорее», – отмечает администрация. Путешественникам, чьи планы были нарушены из-за протестов, предлагается связаться с авиакомпаниями для уточнения информации о вылетах. Предполагается, что вылеты возобновятся через сутки.

Протестующие четвертый день проводят сидячую забастовку в зале прилетов и вылетов. Аэропорт Гонконга 9 августа был вынужден объявить об ограничениях на вход в терминалы. Туда допускались только пассажиры, имевшие билеты на вылет. Как указывает South China Morning Post, дороги, ведущие в аэропорт, парализованы, все больше и больше демонстрантов направляются в сторону воздушной гавани. Аэропорт Гонконга является одним из самых загруженных в мире, в день обслуживает порядка 800 рейсов.

Тысячи горожан присоединились в понедельник к тем, кто уже проводит в аэропорту забастовку, после того, как вечером в воскресенье произошли одни из самых жестких столкновений более чем за два месяца протестов. Полиция не просто применяла слезоточивый газ и дубинки, в том числе на станциях метро, но и, как свидетельствуют распространенные в соцсетях видеозаписи, стреляла в людей практически в упор. Горожане кричали в адрес полицейских: «Мафия!» – пишет The Wall Street Journal. На прошлой неделе Пекин поддержал действия властей Гонконга по борьбе с протестами, а те заявили, что будут действовать решительно ради наведения порядка. События последнего времени могут привести к первой рецессии в Гонконге после мирового финансового кризиса, заявила администрация.

Массовые протесты начались в Гонконге два месяца назад. Поводом стала предложенная властями еще в феврале поправка к закону об экстрадиции: она позволяет выдавать подозреваемых в совершении преступлений странам и территориям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции. В том числе материковому Китаю. Многие испугались, что этот закон будет использоваться для борьбы с диссидентами. Выступления против него начались еще весной, но первый массовый протест состоялся 9 июня: на митинг, по оценкам организаторов, вышло до 1 млн человек. После того как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Миллионы жителей Гонконга протестуют против политики властей

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Детский омбудсмен попросит прокуратуру отозвать иск к взявшим на митинг сына родителям

Ведомости
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Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова планирует обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, взявших годовалого сына на не согласованную с мэрией акцию протеста 3 августа, передает «Интерфакс».

«При необходимости мы подготовим экспертное заключение для рассмотрения в суде. Но при этом очевидно, что нужны профилактические и превентивные меры, чтобы подобные случаи не повторялись», – сказала Кузнецова. По ее словам, решение прокуратуры о подаче иска «можно понять»: они должны реагировать на признаки возможной опасности жизни и здоровья ребенка, «злоупотребления родительскими правами в ущерб интересов ребенка».

Участие в не согласованных с властями митингах несет опасность для детей, так как невозможно предсказать развитие событий, отметила омбудсмен. Кузнецова напомнила, что супруги Проказовы настаивают на том, что не принимали участия в митинге и не подвергали своего сына опасности.

Столичная прокуратура 6 августа направила в суд иск о лишении родительских прав супругов Проказовых. По мнению надзорного ведомства, 27 июля они взяли малолетнего ребенка на несогласованный митинг. Во время акции протеста родители передали мальчика, «находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу», что подвергло опасности его жизнь и здоровье.

Семья Проказовых обвинения отрицала. «Мы ни в каких массовых беспорядках нигде не участвовали и ни в коем случае никогда не оставляли ребенка в опасности», – говорил в интервью «Радио Свобода» отец мальчика Дмитрий Проказов. По его словам, он на непродолжительное время дал подержать сына родственнику жены Сергею Фомину, позже ставшему фигурантом дела о массовых беспорядках в центре Москвы. 9 августа суд арестовал Фомина на два месяца.

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Политика
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Памфилова прокомментировала призыв Яшина перенести выборы в Мосгордуму

Ведомости
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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала радиостанции Business FM письмо главы совета депутатов Красносельского района Москвы Ильи Яшина, в котором он призывает ЦИК перенести выборы в Мосгордуму на конец осени и допустить к выборам оппозиционеров. «Перенести выборы просто так невозможно, для этого должны быть серьезные основания», – заявила Памфилова радиостанции. По ее словам, письмо Яшина она еще не видела, но для переноса выборов пока нет серьезных оснований.

«Пока только разговоры о том, что вы просто так зарегистрировали тех, кто не собирал подписи, а тех, кто собирал, не зарегистрировали. Но, вы понимаете, это несерьезно. Если у нас наберутся факты, серьезные основания, тогда, естественно, в соответствии с законом мы эту ситуацию рассмотрим», – добавила Памфилова. ЦИК еще не закончил рассмотрение всех обращений, отметила она.

Яшин написал письмо Памфиловой из 2-го спецприемника столичного управления МВД России, где отбывает административный арест за нарушение правил проведения митинга. В письме Яшин отметил, что выборы в Мосгордуму обернулись «полицейским произволом» и «настоящей спецоперацией». По его словам, силовые методы подавления протестов не испугали горожан. По мнению Яшина, об этом свидетельствует тот факт, что на согласованный митинг на проспекте Сахарова 10 августа пришло около 60 000 человек – это втрое больше, чем на предыдущую не согласованную с мэрией акцию протеста 3 августа.

ЦИК 9 августа не удовлетворил жалобу Яшина и отказал ему в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Задержания в центре Москвы. Фотографии

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Экономика
Новости

Goldman Sachs предупредил об угрозе рецессии в США из-за торговой войны с КНР

Ведомости
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Торговая война США и Китая может негативно отразиться на росте экономики США и стать причиной ее рецессии, передает Reuters со ссылкой на разосланное клиентам заявление Goldman Sachs с экспертной оценкой.

Аналитики банковской группы пришли к выводу, что США и Китай, скорее всего, не успеют заключить торговое соглашение до американских выборов в 2020 г. из-за риска введения новых пошлин Вашингтоном и ответных мер Пекина. Goldman Sachs понизил на 0,2% прогноз по экономическому росту в США в IV квартале 2019 г. до 1,8%. «Страхи того, что торговая война послужит спусковым крючком для рецессии, нарастают», – говорится в заявлении Goldman Sachs. В заявлении отмечается, что сложившаяся ситуация вызывает неуверенность инвесторов и может привести к тому, что американские компании начнут сокращать расходы и инвестиции.

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал доклад, в котором призвал Китай и США заключить торговое соглашение во избежание негативного влияния конфликта на мировую систему торговли.

Президент США Дональд Трамп 1 августа анонсировал введение в отношении китайских товаров новые пошлины в размере 10%. Речь идет о поставляемых из Китая в США товарах стоимостью $300 млрд в год. Новые пошлины начнут действовать с 1 сентября. Ранее, в мае, Вашингтон повысил с 10 до 25% пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $200 млрд из-за медленного продвижения торговых переговоров с Пекином. Позже Трамп поручил администрации ввести 25%-ные пошлины на китайские товары стоимостью еще на $300 млрд. Таким образом, Вашингтон обложил пошлинами практически весь импорт из Китая.

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Недвижимость
Новости

Etalon Group выкупит 49% «Лидер-инвеста» у АФК «Система»

Ведомости
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Etalon Group подписала обязывающее соглашение о покупке 49% уставного капитала «Лидер-инвеста». Продавцом выступает АФК «Система». Сумма сделки составит 14,6 млрд руб., говорится в материалах «Лидер-инвеста».

Стороны планируют закрыть сделку в августе этого года. После завершения сделки Etalon Group, которая купила 51% акций «Лидер-инвеста» в феврале этого года за 15,2 млрд руб., консолидирует 100% компании.

Ранее, 30 июля, совет директоров Etalon Group одобрил выкуп у АФК «Система» 49% акций девелопера. Ранее представитель АФК заявлял «Ведомостям», что в случае успешного завершения переговоров с Etalon Group большая часть вырученных средств будет направлена на погашение долга «Системы». На май 2019 г. чистые финансовые обязательства корпорации оценивались в 224,3 млрд руб. В 2019 г. «Система» должна погасить 29,5 млрд руб., в 2020 г. – 42,3 млрд руб.

«Эталон» – один из крупнейших застройщиков жилой недвижимости в России. Группа была основана бизнесменом Вячеславом Заренковым. Крупнейший акционер девелопера – АФК «Система». По 5,7% акций принадлежат семье основателя девелопера Вячеслава Заренкова и фонду Baring Vostok Capital Partners, более 60% акций находятся в свободном обращении на Лондонской бирже. В 2018 г. с учетом показателей «Лидер-инвеста» группа стала вторым российским девелопером по продажам жилья, уступив первенство группе компаний ПИК, свидетельствуют данные Knight Frank. В 2018 г. «Эталон» ввел в эксплуатацию 348 700 кв. м.

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Политика
Новости

Муниципальные депутаты подали заявку на проведение митинга в центре Москвы

Ведомости
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Муниципальные депутаты Илья Азар, Андрей Морев и Елена Филина подали в мэрию заявку на проведение 17 августа акции протеста за свободные выборы, пишет «Коммерсантъ».

Филина рассказала изданию, что вместе с Азаром и Моревым она пытается согласовать шествие по столичным бульварам. Предполагаемое число участников митинга – 30 000 человек, добавила она. Филина считает, что отказ признать результаты выборов должен стать одним из основных требований помимо «люстрации избиркомов на всех уровнях, изменения избирательного законодательства и назначения новых выборов». В свою очередь Морев отметил, что пока мэрия не согласовала заявку на шествие. «Выборы в стране, не только в Москве, дискредитировали себя как инструмент, и это должно стать основой повестки», – добавил он.

В департаменте региональной безопасности мэрии заявку на проведение нового митинга не стали комментировать. «Несогласие отдельных лиц с отказом в их регистрации избирательной комиссией не является законным основанием для признания результатов выборов недействительными», – заявил «Коммерсанту» член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Как отмечает газета, 17 августа на проспекте Сахарова пройдет согласованный с московскими властями митинг КПРФ «За честные и чистые выборы». Ранее лидер партии Геннадий Зюганов заявил, что партия не будет поддерживать незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы от несистемной оппозиции.

Предыдущая согласованная с мэрией акция протеста состоялась 10 августа на проспекте Сахарова. Она проводилась в поддержку оппозиционеров, получивших отказ в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы. После окончания акции протеста часть митингующих, несмотря на призывы полиции разойтись, осталась в центре Москвы. По данным МВД, митинг посетило около 20 000 человек. К окончанию акции протеста «Белый счетчик» сообщил о том, что число участников акции составило 49 900 человек. Позже проект уточнил данные по числу участников, отметив, что на митинг могло прийти около 60 000 человек. После акции на проспекте Сахарова в центре Москвы начались задержания. По информации «ОВД-инфо», всего было задержано 256 человек. Официально МВД сообщало о 136 задержанных.

Задержания в центре Москвы. Фотографии

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Политика
Новости

Число пострадавших при взрывах под Ачинском увеличилось до 33 человек

Ведомости
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Число пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части под Ачинском в Красноярском крае увеличилось до 33 человек, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав. «Один пострадавший переведен в краевую офтальмологическую больницу, двое – в военный госпиталь», – уточнили в ведомстве. Три человека находятся на лечении в стационаре, отметили в ведомстве. «После повторной серии взрывов за помощью обратились 18 человек», – сообщил Минздрав. Из них 11 человек после получения медицинской помощи были отпущены на амбулаторное лечение, госпитализированы были семеро.

Ранее сообщалось, что среди пострадавших четверо находятся в состоянии средней степени тяжести. Детей среди пострадавших нет.

Власти региона рекомендовали местным жителям не ходить в леса рядом с Ачинском до тех пор, пока саперы не проверят местность.

На территории воинской части, расположенной в пос. Каменка в Ачинском районе, 5 августа произошел пожар на складе боеприпасов. Пожарные смогли потушить огонь только спустя сутки. Все это время на территории части взрывались боевые снаряды. В результате ЧП погиб один человек. Ранее в районе был введен режим чрезвычайной ситуации. В радиусе 20 км от места ЧП из населенных пунктов были эвакуированы 16 000 человек.

Пожар на складе с боеприпасами под Ачинском. Фотографии

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Технологии
Новости

Минкомсвязи определилось с диапазоном частот для развития 5G

Ведомости
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Минкомсвязи предложило выбрать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения сетей нового поколения 5G в России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный проект концепции развития этой технологии до 2020 г. Ведомство также не исключает возможность использования диапазона 3,4–3,8 ГГц для 5G, но только при его конверсии, отмечает газета.

При создании сетей 5G на частотах 4,4–4,99 ГГц должно использоваться отечественное оборудование, отмечается в проекте. Минкомсвязи считает, что в ближайшие пять лет вряд ли появятся иностранные аналоги. Спрос на такую технику будет невысоким, так как эти частоты для внедрения 5G рассматриваются еще только в Китае и Японии.

Однако из-за того что рынок ориентирован на частоты 3,4–3,8 ГГц, выбор диапазона 4,4–4,99 ГГц может создать риски «отставания от прогресса», уточнили в Минкомсвязи. Представитель ведомства заявил газете, что работа с российскими производителями телекоммуникационного оборудования уже ведется. В ноябре Минкомсвязи отчитается о степени их готовности, добавил он. Представитель Минпромторга заявил, что сейчас создается консорциум, в который будут включены предприятия, занимающиеся разработкой софта, оборудования и электронной компонентной базы. Консорциуму предстоит разработать линейку оборудования для сетей 5G, пояснил он. Производством инфраструктурного оборудования для сетей 5G займется «Ростех», пишет газета.

Предложение Минкомсвязи раскритиковали мобильные операторы. По их мнению, выбор частот 4,4–4,99 ГГц станет причиной задержки и удорожания строительства, считают в «Ростелекоме». «Мегафон», «Вымпелком» и МТС считают единственным экономически выгодным диапазоном для создания 5G частоты 3,4–3,8 ГГц. На рынке нет оборудования для частот 4,4–4,9 ГГц, так как в мире эти частоты для запуска сетей 5G не используются, сетевое и терминальное оборудование для него будет заведомо дорогое, отметил представитель Tele2.

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