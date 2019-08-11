Рост протестов говорит о глубинных противоречиях между властью и гражданами
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Митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и против насилия силовиков на мирных акциях, прошедший в субботу на пр-те Сахарова, стал самой массовой согласованной протестной акцией в Москве после выступлений за честные выборы зимой 2011–2012 гг. Проект «Белый счетчик» насчитал 49 900 участников, а с учетом тех, кого пропускали через дополнительные рамки в переулках, оценил верхнюю планку в 60 000 человек. МВД в разгар мероприятия сообщало о 20 000 участников. Ранее в Москве прошли еще четыре акции в поддержку снятых с выборов кандидатов: три из них (14 и 27 июля и 3 августа) были несанкционированными, а в согласованной акции 20 июля, по данным «Белого счетчика», участвовало 22 500 человек.
В отсутствие большинства кандидатов, отбывающих административные аресты за организацию несогласованных мероприятий, прийти на пр-т Сахарова призывали известные журналисты, блогеры и музыканты. Одним из самых запоминающихся стало выступление журналиста Леонида Парфенова, который назвал ОМОН «главным хипстером Москвы». «Нынешняя кампания [по выборам в Мосгордуму] явила такое количество вранья и порожденного им насилия, что уже дело стало не в Мосгордуме», – подчеркнул он.
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