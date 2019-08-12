Эксперты не видят юридических оснований для переноса выборов в Мосгордуму
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Глава Красносельского совета депутатов Илья Яшин призвал главу Центризбиркома (ЦИК) Эллу Памфилову отменить сентябрьские выборы в Мосгордуму и перенести их на конец осени, обеспечив участие в них оппозиционеров. Письмо с таким предложением он передал из 2-го спецприемника ГУ МВД России по Москве, где отбывает второй подряд арест за нарушение правил проведения митингов.
Яшин указывает, что эти выборы обернулись «полицейским произволом» и «настоящей спецоперацией». Но силовые методы не напугали горожан, считает он: на митинг 10 августа вышло 60 000 человек – в 3 раза больше, чем на предыдущую акцию 20 июля. «Хочу спросить: разумно ли так демонстративно игнорировать мнение граждан? Ведь, судя по новостям из вашего ведомства, на решения ЦИК не влияет и закон. А именно беззаконие провоцирует уличные протесты», – пишет Яшин.
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