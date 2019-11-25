Продемократические кандидаты победили на выборах в Гонконге

Продемократические активисты получили 385 из 452 мандатов (85%), за которые кандидаты боролись в этом году (всего в 18 окружных советах 479 членов), сообщает Financial Times (FT). В голосовании приняли участие почти 3 млн человек; это вдвое больше, чем на предыдущих выборах в 2015 г. В результате явка оказалась рекордной, превысив 70%. При этом ситуация в городе на выходных была непривычно спокойной. В последние недели там почти каждый день происходили жесткие столкновения протестующих с полицией.