Чего ждать от выборов в Гонконге

В воскресенье, 24 ноября, в Гонконге пройдут выборы в 18 городских округах. Они фактически станут референдумом о поддержке продемократического движения, пишет Financial Times (FT). Для участия в голосовании зарегистрировались рекордные 4,13 млн избирателей. Это на 12% больше, чем на предыдущих выборах в 2015 г. Выбираться будут 452 из 479 членов окружных советов. Сейчас примерно 75% мест в них контролируют проправительственные партии, которые традиционно пользуются поддержкой властей, крупного бизнеса и профсоюзов. Но продемократические партии планируют выставить рекордное для себя число кандидатов – более 500 человек.