Борис Джонсон одержал сокрушительную победу на выборах
Консервативная партия по итогам досрочных выборов в Великобритании получила в палате общин максимальный перевес над всеми другими партиями (большинство в 78 мест) с 1987 г., когда одержала победу под руководством Маргарет Тэтчер. Это позволит премьер-министру Борису Джонсону выполнить свое обещание «завершить Brexit» и вывести страну из Евросоюза к 31 января 2020 г. Срок выхода, который изначально был установлен 29 марта 2019 г., переносился уже трижды.
Курс фунта стерлингов подскочил после появления результатов первых экзит-полов и вырос более чем на 2% до максимума с июня 2018 г. к доллару ($1,351) и с декабря 2016 г. – к евро (1,207 евро). «Дело не просто в том, что он [Джонсон] получил большинство, а в том, что это значительное большинство. Это указывает на то, что соглашение о Brexit будет быстро одобрено», – отметил Петер Кинселла, директор по стратегии на глобальном валютном рынке швейцарского банка UBP.
По итогам подсчета голосов в 648 округах из 650 консерваторы получают 363 места в палате общин (+47), лейбористы – 203 (-59), Шотландская национальная партия (SNP) – 48 (+13), либерал-демократы – 11 (-1), Демократическая юнионистская партия из Северной Ирландии – 8 (-2), прочие – 15 (+2).
Джонсон назвал победу своей партии «мощным новым мандатом» на осуществление Brexit – «никаких "если" и никаких "но"». Законопроект о выходе из ЕС будет рассмотрен в палате общин 20 декабря, пишет BBC. После развода 31 января стороны начнут переговоры о торговом соглашении.
Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что не останется на посту руководителя партии и объяснил худший для нее результат с 1935 г. тем, что тема Brexit заслонила позитивную внутреннюю повестку лейбористов. Однако умеренные члены партии не считают, что это так и намерены сменить Корбина как можно быстрее, пишет Financial Times. Представитель этой группы Фил Уилсон назвал предположение о том, что причиной поражения лейбористов был Brexit, «лживой чушью»: «Большей проблемой было лидерство Джереми Корбина». Корбин и его соратники предлагали, в частности, национализацию инфраструктурных компаний и принудительную передачу части акций крупных компаний их сотрудникам, масштабное увеличение госрасходов. Также лейбористы, выступавшие против Brexit, заявляли о возможности проведения второго референдума — если и не собственно о выходе из ЕС, то, например, по соглашению с блоком, которое до этого одобрит парламент. Но в итоге консерваторы выиграли во многих округах, которые раньше поддерживали их главных противников, в том числе в рабочих районах. Символической стала победа консерваторов в Седжфилде в округе Дерхэм, где раньше была развита горнодобывающая промышленность и где от лейбористов трижды избирался премьер-министр Тони Блэр.
Опрос YouGov в октябре показал, что 70% респондентов «устали от Brexit».
«Люди хотят перемен. Мы не можем и не должны их разочаровать», – заявил Джонсон, выступая в пятницу с победной речью. Он также назвал итоги выборов «новым рассветом»; эти слова использовал и Блэр после первой победы его «новых лейбористов» в 1997 г.
Плохие результаты оказались и у либерал-демократов, также выступавших против выхода из ЕС. В парламент не прошла лидер партии Джо Суинсон – в ее округе победил член SNP. Шотландцы получили 13 дополнительных мест, и этот результат может привести к противостоянию с Джонсоном, который ранее отказался рассматривать вопрос о втором референдуме о независимости Шотландии. В результате выборов обострится противостояние между Англией, поддерживающей Brexit и консерваторов, и Шотландией, поддерживающей SNP и союз с ЕС.
«Полученное консерваторами большинство означает, что одно конституционное противостояние, вокруг Brexit, скорее всего закончится, но другое, касательно независимости Шотландии, возобновится с новой силой», – пишет политический корреспондент ВВС Ник Эрдли. Лидер SNP и первый министр Шотландии Никола Стерджен уже заявила, что Шотландия «очень четко дала понять»: там не хотят консервативного правительства Джонсона и у премьера нет мандата на вывод Шотландии из ЕС.
Торговые отношения между Великобританией и ЕС не изменятся по крайней мере до конца 2020 г.: в октябре Джонсон договорился с представителями ЕС, что в течение следующего года стороны будут вырабатывать новые долгосрочные договоренности по таким вопросам, как взаимная торговля, пошлины, миграция, финансовые потоки. Определенность в отношениях между ЕС и Великобританией, а также упорядоченный Brexit снова сделают британские активы привлекательными для инвесторов, а фунт – для центробанков, считает Мансур Мохиуддин, старший макростратег NatWest Markets. По его мнению, курс фунта в ближайшие месяцы может вырасти до $1,4-1,45. Аналитики Citigroup перед выборами тоже прогнозировали, что в случае получения консерваторами большинства в парламенте на рынок вернется определенность и фунт может укрепиться до $1,4 в 2020 г.