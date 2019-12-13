Борис Джонсон одержал сокрушительную победу на выборах

Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что не останется на посту руководителя партии и объяснил худший для нее результат с 1935 г. тем, что тема Brexit заслонила позитивную внутреннюю повестку лейбористов. Однако умеренные члены партии не считают, что это так и намерены сменить Корбина как можно быстрее, пишет Financial Times. Представитель этой группы Фил Уилсон назвал предположение о том, что причиной поражения лейбористов был Brexit, «лживой чушью»: «Большей проблемой было лидерство Джереми Корбина». Корбин и его соратники предлагали, в частности, национализацию инфраструктурных компаний и принудительную передачу части акций крупных компаний их сотрудникам, масштабное увеличение госрасходов. Также лейбористы, выступавшие против Brexit, заявляли о возможности проведения второго референдума — если и не собственно о выходе из ЕС, то, например, по соглашению с блоком, которое до этого одобрит парламент. Но в итоге консерваторы выиграли во многих округах, которые раньше поддерживали их главных противников, в том числе в рабочих районах. Символической стала победа консерваторов в Седжфилде в округе Дерхэм, где раньше была развита горнодобывающая промышленность и где от лейбористов трижды избирался премьер-министр Тони Блэр.