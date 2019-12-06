Что ждет фондовые рынки в 2020 году
Индекс S&P 500 с начала года прибавил примерно 25% – к концу декабря может получиться самый сильный рост с 2013 г. Отчасти это произошло благодаря смягчению денежной политики ФРС США, надежды на которое помогли рынку восстановиться после 20%-ного обвала в IV квартале 2018 г., а также ожиданию прогресса в торговых переговорах Вашингтона и Пекина.
Многие аналитики уверены, что подъем продолжится и в 2020 г., но он окажется более скромным на фоне медленного роста мировой экономики, неопределенности в торговле и паузы, которую возьмут центробанки для оценки ситуации. Медианное значение уже опубликованных прогнозов указывает, что S&P 500 достигнет 3241 пункта к концу 2020 г., пишет The Wall Street Journal (WSJ). Это на 4,1% выше закрытия торгов 4 декабря (3112,8 пункта).