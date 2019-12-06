Что ждет фондовые рынки в 2020 году

Многие аналитики уверены, что подъем продолжится и в 2020 г., но он окажется более скромным на фоне медленного роста мировой экономики, неопределенности в торговле и паузы, которую возьмут центробанки для оценки ситуации. Медианное значение уже опубликованных прогнозов указывает, что S&P 500 достигнет 3241 пункта к концу 2020 г., пишет The Wall Street Journal (WSJ). Это на 4,1% выше закрытия торгов 4 декабря (3112,8 пункта).