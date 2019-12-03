Какова вероятность кризиса в мировой экономике в 2020 году

Предсказания нового глобального кризиса начались чуть ли не сразу после того, как мир слегка оправился от Великой рецессии 2008-2009 гг. Как правило, такие разговоры активизировались на фоне негативных явлений в мировой экономике – достаточно вспомнить хотя бы европейский долговой кризис 2011-2012 гг. или замедление экономики в 2015-2016 гг. Сложный для финансовых рынков 2018 ., а также продолжительность экономического цикла (с последнего кризиса прошло уже больше 10 лет) волей-неволей заставляют задуматься, когда начнется очередная мировая рецессия и как к ней лучше подготовиться.