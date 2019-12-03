Финансовым рынкам больше всего стоит бояться политиков

На фоне глобальных рисков привлекательно выглядит российский фондовый рынок, отметил Сергей Суханов, гендиректор Sova Capital. Он дает беспрецедентно высокую доходность – около 45% роста в этом году с учетом выплаты и реинвестирования дивидендов. В следующий год Суханов и международные инвесторы, с которыми он общается, смотрят с умеренным оптимизмом. Сниженная в этом году ключевая ставка ЦБ повышаться не должна, низкие ставки по вкладам выталкивают людей на фондовый рынок. К тому же отношение капитализации к прогнозной прибыли на ближайшие 12 месяцев у российского рынка одно из самых низких в мире – всего 6,1, а дивидендная доходность – одна из самых высоких (7,8%). Ситуация в экономике и бюджете стабильна, валютные резервы превысили $500 млрд. Вопрос санкций ранее всегда сильно влиял на настроения инвесторов, но за последний год эта тема ушла, заявил Суханов. «Понятно, что на бумаге санкции останутся надолго, но то, что инвесторы о них сейчас не вспоминают, – хороший знак».